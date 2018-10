Auf keiner Industrie wird so viel rumgehackt wie auf den Autobauern. Gewinnwarnungen wie bei Daimler, Abgasskandal, Prozesse und Zölle sorgen für Kursverluste. Für Anleger könnte bald ein guter Kaufzeitpunkt kommen.

Es ist eines der bekanntesten Börsianer-Bonmots, wonach man kaufen solle, wenn die Kanonen donnern. Und wenn es in einer Branche zurzeit so richtig laut knallt und scheppert, dann ist das zweifellos die Autobranche - kaum eine Industrie steht in diesen Tagen so unter Feuer wie die Autobauer.

Es geht ja nicht nur um Schummeleien wie die Manipulationssoftware, die von den Autoherstellern verwendet wurde und die ohne Zweifel ihr Image erheblich angekratzt hat. Noch entscheidender ist - wie so oft an der Börse - die lange Sicht. Denn selbst wenn sich die momentane Aufregung um die Themen Schummelsoftware und Diesel-Fahrverbote gelegt hat, bleiben weitere, deutlich grundlegendere Fragen zu klären: Welcher Antrieb wird der sinnvollste, weil umweltverträglichste sein? Was wird am besten zu realisieren sein? Vor allem aber: Wie wird das Autofahren der Zukunft aussehen? Mit Elektromobilität, mit dem vernetzten und autonomen Fahren sowie mit Shared Mobility haben die Autounternehmen gleich mehrere Themen anzugehen, die in einer sich immer dynamischer entwickelnden Welt zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Die nächsten Autogiganten

Das dürfte klar sein: Unternehmen wie Tesla oder Google können aller Voraussicht nach eines Tages ein gewichtiges Wörtchen mitreden im Automarkt. Doch noch ist Skepsis angebracht. Beim Elektroautopionier Tesla etwa sind die Stückzahlen zu klein, die Vorschusslorbeeren des Marktes erscheinen vor diesem Hintergrund zu groß, um allein auf dieses Unternehmen den künftigen Erfolg einer ganzen Branche zu projizieren. Dabei ist noch nicht mal berücksichtigt, dass für solide Investoren ...

