Italiens Finanzminister Giovanni Tria will der EU-Kommission am Montag die heftig umstrittene Schuldenpolitik der Regierung erläutern. Die Eurowerte sind angesichts des Streits um Italiens Haushalt angespannt.

Die heftig umstrittene Schuldenpolitik der italienischen Regierung soll am Montag in Brüssel von Italiens Finanzminister Giovanni Tria erläutert werden. Der Termin wird mit Spannung erwartet. Die EU-Kommission hat den Haushaltsplan scharf kritisiert und der Regierung in Rom gravierende Verstöße gegen EU-Regeln vorgeworfen. Italien will an dem Haushalt jedoch festhalten. Die EU-Behörde hat bis zum Mittag nähere Angaben zur geplanten deutlich höheren Neuverschuldung erbeten und Premier Giuseppe Conte am Wochenende daraufhin angekündigt: "Wir wollen erklären, wie und warum wir diesen Haushalt so aufgestellt haben."

Der japanische Aktienmarkt verbuchte am Montagmorgen abermals Verluste. Nach Angaben von Experten belasteten die Stimmung der Handelsstreit zwischen USA und China, das Ringen um den italienischen Haushalt und Sorgen um die globale Konjunktur. Für Nervosität unter den Investoren sorgte zudem der anstehende Höhepunkt der Berichtssaison in den USA. Zwar werde mit guten Geschäftszahlen gerechnet, sagten Analysten. Doch auch nur der kleinste Hinweis auf negative Trends könne bereits Konsequenzen haben.

Auch der Euro stand angesichts des Streits um den italienischen Haushalt unter Druck. Er verlor 0,1 Prozent auf 1,15 Dollar. Die US-Währung notierte bei 112,45 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,99665 Franken je Dollar und 1,1466 Franken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...