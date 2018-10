Zuschlag für schlüsselfertigen Service, Design, Lieferung, Bereitstellung und Wartung

Open Fiber, ein nationaler Vorleistungsanbieter, beauftragt SM Optics, Teil der Gruppe SIAE MICROELETTRONICA, mit der Lieferung und Implementierung von WSS-freier WDM-ROADM-Technologie, mit der die Glasfaserverbindung vom Glasfaser-Backbone bis zu den Metro- bzw. Regionalnetzen erweitert wird. Das neue Netz transportiert den aggregierten FTTH- (Fibre-to-the-Home) und FWA- (Fixed-Wireless-Access)-Datenverkehr und versorgt Haushalte und lokale Unternehmen mit Ultrabreitbanddiensten.

Open Fiber beschäftigt sich mit dem Aufbau eines landesweiten Glasfasernetzes, das die überwiegende Mehrheit der Haushalte und Unternehmen im Land mit einer Glasfaserverbindung versorgt, wobei die Zielmarke bei annähernd 19 Millionen Gebäudeeinheiten liegt. Diese optische Zugangsinfrastruktur wird es Betreibern ermöglichen, Dienste der nächsten Generation aus dem FTTH-Breitbandnetz für Daten, Gaming, Video-Streaming und Mobilfunkverbindungen zu 5G und IoT bereitzustellen.

Die optische Transportlösung von SM Optics bietet beispiellose Flexibilität auf kleinster Fläche und bewältigt erfolgreich die Herausforderung einer Bereitstellung bei knappen Platzverhältnissen und eines geringen Stromverbrauchs. Darüber hinaus kann Open Fiber aufgrund der einzigartigen stapelbaren Architektur die Investitionen in Abstimmung mit dem steigenden Datenverkehr optimieren.

"Diese Technologie kann eine Kapazität von 10 bis möglicherweise 200 Gbps pro Kanal bereitstellen, womit der Metrozugang von Open Fiber wahrscheinlich zu einem der schnellsten Netze der Gegenwart wird", sagte Stefano Schiavoni, Vertriebsleiter bei SM Optics, und ergänzte: "Dank unserer Micro-Node-Technologie konnte Open Fiber die OTN- und WDM-ROADM-Technologie sogar bis hin zum Netzwerkzugangspunkt implementieren."

"Dieser Auftrag hat für uns eine doppelte Bedeutung, da er die Stärke unserer disaggregierten optischen Metro-Plattformen unterstreicht und belegt, dass wir als italienisches Telekommunikationsunternehmen die Voraussetzung für die Entwicklung und den digitalen Fortschritt des Landes schaffen", so Romano Valussi, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied von SM Optics.

Über SM OPTICS

SM OPTICS ist ein Innovationstreiber in glasfaserbasierter Kommunikation, dessen Erfolg auf einem bewährten Management- und F&E-Team mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im optischen Bereich sowie auf umfassenden professionellen Dienstleistungen beruht. SM OPTICS gehört zur SIAE MICROELETTRONICA GROUP, einem führenden Anbieter von drahtloser Kommunikationstechnologie. Angesichts dieses Erbes nimmt SM OPTICS Gelegenheiten in aller Welt wahr und bietet leistungsstarke Funktionen im Bereich Netzwerkdienste, Integration und Entwicklung an. www.sm-optics.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

