Investoren mögen Dividenden, weil sie ihnen einen kontinuierlichen Strom an Erträgen liefern. Gerade in Krisen und bei einer längeren Haltedauer werden sie immer wertvoller und angenehmer. Oft besitzen Aktien mit hohen Dividendenrenditen aber auch einem Haken, sie sind meist sehr zyklisch, sodass der Kurs in der Krise stark fällt und die Dividende nicht sehr sicher ist. Bei Sanofi (WKN:920657) ist dies anders. Erfahre, warum diese Top-Value-Aktie nicht nur eine gute Dividendenrendite, sondern auch eine hohe Zuverlässigkeit besitzt. Kontinuierliches Wachstum Pharmaka werden tagtäglich konsumiert und benötigt, selbst in einer Finanzkrise. Sie sind für viele Menschen so wichtig wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...