Unterföhring (ots) - Der XXL-Football-Sonntag auf ProSieben MAXX mit drei Live-Spielen überzeugte mit Rekordwert: Mit fantastischen 3,9 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt ProSieben MAXX einen neuen Bestwert. In seiner Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigen Männer erreicht der Sender ebenfalls einen neuen Bestwert: 7,6 Prozent Marktanteil.



Bis zu 4,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte der knappe 20:19-Sieg der Los Angeles Chargers gegen die Tennessee Titans in London. Am Abend erreichte der 69-Punkte-Krimi zwischen den siegreichen New England Patriots und den Chicago Bears bis zu 6,1 Prozent Marktanteil. Das dritte Spiel des Tages, der 24:17-Sieg der New Orleans Saints gegen die Baltimore Ravens, sorgte am späten Abend für bis zu starke 5,2 Prozent Marktanteil. (sämtliche Angaben: Zielgruppe 14-49 J.).



ranNFLsüchtig - das Magazin holt um 18:30 Uhr mit 4,7 Prozent (14- 49J) einen neuen Rekord.



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 22.10.2018 (vorläufig gewichtet)



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Kommunikation/PR Factual Sports Christiane Maske Tel. +49 [89] 9507-1163 Christiane.Maske@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben MAXX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/110324 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_110324.rss2