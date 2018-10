Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-10-22 / 11:08 *PSI liefert Betriebshof-Management-System an die MVG Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH Die MVG Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH (Mainzer Mobilität) hat die PSI Transcom GmbH mit der Implementierung des Betriebshof-Management-Systems PSItraffic/BMS für ihren Bus- und Straßenbahnbetriebshof in Mainz-Neustadt beauftragt.* Der Betriebshof besteht aus einem Straßenbahn- und Busbereich mit 140 Bussen und 41 Straßenbahnen. Das Betriebshof-Management-System (BMS)wird für mindestens 300 Fahrzeuge ausgelegt sein. Die vielfältige und auch topologisch komplizierte Fahrzeugaufstellung, inklusive einer Tiefgarage für die Busse, erfordert eine komplexe und ausgereifte Fahrzeug- und Umlaufdisposition. Das PSItraffic/BMS wird die Zuordnung von Umläufen zu Fahrzeugen so optimieren, dass die Werkstatt bestens ausgelastet, Tank- und Reinigungsintervalle wie geplant und benötigt durchgeführt sowie die Standzeiten der Fahrzeuge minimiert werden. Der hierfür eingesetzte Dispositionskern basiert auf der PSI-eigenen Optimierungssoftware Qualicision, die anhand der betrieblichen Randbedingungen im Sekundenbereich eine Lösung findet. Der Auftrag umfasst auch die Ausstattung des Betriebshofs und der Fahrzeuge mit Ortungskomponenten. Das PSItraffic/BMS erhält darüber hinaus Schnittstellen zum Fahr- und Dienstplanungs-, dem Tankdatenerfassungs-, zum Fahrerinformations- und zum Intermodal Transport Control System (ITCS), zu SAP, zum Instandhaltungsmanagement und Lademanagement Elektromobilität. Hinzu kommen umfangreiche, konfigurierbare Auswertungen und Reports zur Abrechnung und Qualitätssicherung. Mit dem neuen PSI-System wird die MVG ihre Arbeitsprozesse und Informationsflüsse für und zwischen den Abteilungen des Fahrzeugservice, der Werkstatt und der Fahrerdienstinformation weitergehend verbessern können. Damit werden nicht nur die Betriebs- und Folgekosten reduziert, sondern auch die Effektivität und Effizienz des Betriebes und der Werkstätten gesteigert. Die MVG Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH, eine Tochtergesellschaft der Mainzer Stadtwerke AG, betreibt den Bus- und Straßenbahnverkehr in Mainz und der näheren Umgebung. Die MVG befördert werktags ca. 175.000 Fahrgäste, im Jahr mehr als 53 Millionen. Der *PSI-Konzern* entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.750 Mitarbeiter. *www.psi.de [1]* *Kontakt:* *PSI Software AG* Karsten Pierschke Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation Dircksenstraße 42-44 10178 Berlin Deutschland Tel. +49 30 2801-2727 Fax +49 30 2801-1000 E-Mail: KPierschke@psi.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: PSI Software AG Schlagwort(e): Verkehr 2018-10-22 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PSI Software AG Dircksenstraße 42-44 10178 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 2801-0 Fax: +49 (0)30 2801-1000 E-Mail: ir@psi.de Internet: www.psi.de ISIN: DE000A0Z1JH9 WKN: A0Z1JH Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 736019 2018-10-22 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=6f53bb7017a04c156e58bdc65f656682&application_id=736019&site_id=vwd&application_name=news

October 22, 2018