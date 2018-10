Das dritte Quartal 2018 ist für Singulus positiv verlaufen. Angesichts der Verbesserungen bei Umsatz und Gewinn bekräftigte der Photovoltaik-Anlagenbauer seine Jahresprognose.Singulus Technologies verzeichnet im dritten Quartal 2018 einen Umsatz in Höhe von 44,6 Millionen Euro - eine deutliche Verbesserung zum zweiten Quartal, in dem der Photovoltaik-Anlagenbauer 29,1 Millionen Euro Umsatz meldete. Das geht aus den am Montag vorgelegten vorläufigen Zahlen hervor. Auch das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei im dritten Quartal mit 5,2 Millionen Euro deutlich positiver ausgefallen. ...

