Namics schließt sich mit globaler Network-Tochter Merkle zwecks gemeinsamen Ausbaus der EMEA-Präsenz zusammen

Dentsu Aegis Network gab heute die definitive Übernahme der Namics AG bekannt, einer der führenden Fullservice-Digitalagenturen in der Schweiz und in Deutschland. Nach der Übernahme, die noch von der deutschen Wettbewerbsbehörde genehmigt werden muss, firmiert das Unternehmen unter dem Namen "Namics A Merkle Company".

Namics bildet mit seiner digitalen Erfahrung, Kreativität und Servicedesign-Expertise eine perfekte Ergänzung zu Merkles Expertise für Customer Experience (CX) und Marketing-Technologie in der Region. Neben dem Ausbau der weltweiten Präsenz erweitert sich das Leistungsportfolio von Merkle signifikant durch die Übernahme, vor allem im Hinblick auf Lösungen im People-Based Marketing. Dies gilt insbesondere für die Beratung in der digitalen Transformation sowie Technologie-Implementierung für Adobe Experience Cloud, Sitecore, Salesforce, SAP und andere führende Technologiepartner.

Die rund 550 Digitalspezialisten von Namics an den Standorten Frankfurt, Hamburg, München, St. Gallen, Zürich und Belgrad verstärken das Team von Merkle und erhöhen damit die Zahl der Mitarbeiter in der EMEA-Region auf über 2000. Das 1995 gegründete Unternehmen bietet strategische Beratung, Konzeptentwicklung und kreative sowie technische Umsetzung mit einem starken Fokus auf User Experience. Zu den Kunden gehören ABB, Credit Suisse, Migros, Swiss Life, UBS und Victorinox in der Schweiz sowie ADAC, Boehringer Ingelheim, Kaufland, Kuka und smart in Deutschland.

Giulio Malegori, CEO, Dentsu Aegis EMEA, erklärte: "Ich heiße Namics herzlich im Dentsu Aegis Network willkommen. Dieser Zusammenschluss eröffnet unserer Präsenz auf den deutschen und Schweizer Märkten in EMEA neue Möglichkeiten. Die Services von Namics sind die ideale Ergänzung der einzigartigen Leistungen von Merkle. So entsteht ein attraktives Angebot für Kunden, die eine digitale Transformation ihrer Marken anstreben."

Michael Komasinski, President, Merkle EMEA, kommentierte: "Durch den Zusammenschluss mit Namics können wir neue Märkte erschließen und ein etabliertes Serviceangebot in EMEA implementieren, das hervorragend zu unserer bestehenden Expertise im Bereich Customer Experience passt. Mit einem renommierten Kundenportfolio und einer gemeinsamen Vision beschleunigt Namics unsere Strategie, Merkles Kapazitäten im People-Based Marketing in der gesamten EMEA-Region zu erweitern."

Bernd Schopp, CEO Namics, erklärte: "Teil des Merkle und Dentsu Aegis Network zu werden, ist eine fantastische Chance für Namics, denn wir haben eine gemeinsame Vision: unsere Kunden zu Gewinnern in der digitalen Transformation zu machen. Unser kundenorientierter Ansatz bei der Bereitstellung digitaler Marketing-, Kommunikations- und Commerce-Lösungen wird durch Merkles Daten-, Analyse- und CRM-Kompetenzen gestärkt. Dies ist ein überzeugendes Angebot für unsere Kunden. Wir freuen uns sehr über die vielen neuen Möglichkeiten dieser Zusammenarbeit."

Merkle ist eine führende daten- und technologiebbasierte globale Marketingagentur und hat sich auf die Entwicklung einzigartiger, personalisierter Kundenerfahrungen auf allen Plattformen und Geräten spezialisiert.

Finanzielle Vertragsdetails wurden nicht bekannt gegeben.

Über Dentsu Aegis Network

Dentsu Aegis Network, ein Unternehmen der Dentsu Inc., besteht aus zehn weltweit agierenden Netzwerkmarken Carat, Dentsu, dentsu X, iProspect, Isobar, mcgarrybowen, Merkle, MKTG, Posterscope und Vizeum und wird durch Spezial-/Multimarket-Marken unterstützt. Dentsu Aegis Network steht für "Innovating the Way Brands Are Built" und bietet seinen Kunden branchenführende Expertise und Kompetenzen bei medienbezogenen sowie digitalen und kreativen Kommunikationsdienstleistungen. Mit einem unverwechselbaren und innovativen Produkt- und Dienstleistungsangebot ist Dentsu Aegis Network mit Hauptsitz in London in 145 Ländern weltweit aktiv und beschäftigt mehr als 40.000 engagierte Spezialisten. www.dentsuaegisnetwork.com

Über Merkle

Merkle ist eine führende datengetriebene, technologiegestützte, weltweit agierende Agentur für Performance-Marketing, die sich auf die Bereitstellung einzigartiger personalisierter plattform- und geräteübergreifender Kundenerlebnisse spezialisiert hat. Seit mehr als 30 Jahren arbeiten Fortune-1000-Unternehmen und führende gemeinnützige Organisationen mit Merkle zusammen, um den Wert ihrer Kundenportfolios zu maximieren. Mit seinem auf Daten, Technologie und Analytik beruhenden Erbe ist das Unternehmen mit seinen unübertroffenen Kompetenzen in der Lage, Verbraucherwünsche zu verstehen, die für People-Based Marketingstrategien ausschlaggebend sind. Durch seine kombinierten Stärken in den Bereichen Performance-Medien, Kundenerlebnis, Kundenbeziehungsmanagement, Bindung und Unternehmensmarketingtechnologie lassen sich bessere Marketingergebnisse und Wettbewerbsvorteile erzielen. Mit 5.500 Mitarbeitern hat Merkle seinen Hauptsitz in Columbia (Maryland) und 24 weitere Niederlassungen in den USA sowie 25 Niederlassungen im Raum EMEA und APAC. Im Jahr 2016 trat die Agentur dem Dentsu Aegis Network bei.

Über Namics

Das 1995 gegründete Unternehmen Namics ist führender Anbieter von digitaler Transformation in der Schweiz und Deutschland. Mit seinem Engagement für hohe Qualitätsstandards will Namics seine Kunden dabei unterstützen, ihre Vision Realität werden zu lassen, um Marktchancen zu nutzen und ihre Effizienz zu optimieren. Mit seinem Fokus auf durchgängige Anwendererfahrung entwickelt Namics die passenden Maßnahmen auf strategischer, technologischer und operativer Ebene.

Namics bietet alles aus einer Hand: strategische Beratung, innovative Konzepte, kreative Ideen und technische Unterstützung für die verschiedensten Fachdisziplinen. In seinen Niederlassungen in St. Gallen, Zürich, Frankfurt, München, Hamburg und Belgrad beschäftigt Namics 550 engagierte Digitalspezialisten. Zu den Kunden des Unternehmens zählen beispielsweise ADAC, Boehringer Ingelheim, Bucherer, Daimler AG, DriveNow, Hansgrohe, Hoval, Jelmoli, Kaufland, KUKA, Medela, Migros, Swiss Life, UBS und Victorinox.

