Köln/Madrid (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100063807 -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter

http://www.presseportal.de/pm/115977/4095097 -



Zahl der GRASPevaluierten Erzeuger in Spanien steigt



Erzeuger, Einzelhändler und Handelsgesellschaften auf der ganzen

Welt stehen zunehmend unter dem Druck der Öffentlichkeit und der

Medien, wenn es um Risiken und Probleme im Zusammenhang mit der

Nachhaltigkeit der Lieferketten bei Frischerzeugnissen geht. Dieser

Druck wird sich künftig noch verstärken, weshalb die Lösungsfindung

wichtiger denn je ist. GLOBALG.A.P. lädt Besucher und Aussteller dazu

ein, am Messestand der Organisation auf der Fruit Attraction

vorbeizuschauen und darüber zu diskutieren, wie GLOBALG.A.P. sie

unterstützen kann, die Herausforderungen nach mehr Nachhaltigkeit in

Ihrem Geschäftsbereich zu meistern.



GLOBALG.A.P. hat eine Reihe von Standards entwickelt, die den

Akteuren im Bereich Frischerzeugnisse dabei helfen, Herausforderungen

im Bereich der Nachhaltigkeit, z. B. soziale Fragen, Nutzung von

Wasser oder die Pilzart TR4, die zu Erkrankungen bei Bananenstauden

führt, zu bewältigen. Die Standards wurden so konzipiert, dass sie

auf dem bestehenden GLOBALG.A.P. System zur Erfüllung von

Markterfordernissen in den Bereichen Guter landwirtschaftlicher

Praxis (G.A.P.), Lebensmittelsicherheit und Rückverfolgbarkeit

aufbauen und das System weiter verbessern.



"Fragen der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen (CSR)

und Rückverfolgbarkeit sind zentrale Anliegen von GLOBALG.A.P.

Angesichts dieser hohen Anforderungen möchten wir alle Beteiligten

dazu einladen, mit uns über mögliche Lösungen für diese Probleme zu

diskutieren. Wir müssen eng zusammenarbeiten, um die künftigen

Herausforderungen bewältigen zu können. Der GLOBALG.A.P. Standard

kann dabei in vielerlei Hinsicht helfen und nützlich sein", so

Kristian Moeller, Geschäftsführer von GLOBALG.A.P.



GRASP steht für GLOBALG.A.P. Risiko-Einschätzung für Soziale

Belange von Arbeitern (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social

Practice)



Es handelt sich um ein freiwilliges Zusatzmodul zum sofortigen

Einsatz, das entwickelt wurde, um soziale Kriterien in einem

landwirtschaftlichen Betrieb zu bewerten. Es befasst sich mit

spezifischen Aspekten der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes

und sozialer Belange von Arbeitern. 74 % aller GLOBALG.A.P.

zertifizierten Erzeuger in Spanien haben eine GRASP-Evaluierung

erhalten, was einem Anstieg um 57 % seit August 2017 entspricht. Der

größte Anteil und die höchste Zahl an GRASP-evaluierten Erzeugern

entfallen auf Spanien und Italien.



TR4-Instrument für die Biosicherheit



Fusarium oxysporum f. sp . cubense - Tropical Race 4 (TR4), auch

bekannt als "Foc 4" oder "Panama-Krankheit", stellt gegenwärtig die

größte Bedrohung für den Bananensektor dar. Mit dem Instrument für

die Biosicherheit steht landwirtschaftlichen Betrieben ein Plan zur

Risikominderung zur Verfügung, der die Einschleppung (und/oder die

weitere Verbreitung) des TR4-Erregers verhindern kann.



Das SPRING-Programm steht Erzeugern, Händlern und dem

Lebensmitteleinzelhandel gleichermaßen offen, die ihre Bemühungen in

Bezug auf eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung in der

Landwirtschaft verdeutlichen und nachweisen möchten.



Über GLOBALG.A.P.



GLOBALG.A.P. ist eines der führenden globalen

Zertifizierungsprogramme mit der Aufgabe, Landwirte und Händler

zusammen zu bringen, um sichere Lebensmittel zu produzieren und zu

vermarkten, knappe Ressourcen zu schützen und eine nachhaltige

Zukunft zu sichern. www.globalgap.org





Originaltext: GLOBALG.A.P. Foodplus GMBH

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100063807

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100063807.rss2



Kontakt:

GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH

Claudia Meifert

Public Relations

Tel.: +49 (0) 221-57776-997

E-Mail: meifert@globalgap.org