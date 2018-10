Die Aufkündigung des INF-Vertrags durch US-Präsident Trump soll dazu führen, dass die globale Aufrüstung mit Atom-Raketen nach neuen Regeln erfolgt.

US-Präsident Donald Trump sagte am Montag vor Reportern in Washington, dass die USA aus dem Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme - Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF) - aussteigen wollen, weil sich zahlreiche Staaten nicht an Geist und Buchstaben der Vereinbarung gehalten hätten.Trump nannte Russland und sgate, auch China müsse Teil einer neuen Vereinbarung sein. Trump sagte, die USA würden solange aufrüsten, bis die anderen Staaten "zur Vernunft" kämen. Danach seien die USA bereit, gemeinsam abzurüsten. Der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, bekräftigte am Montag bei einem Besuch in Moskau die Vorwürfe gegen die russische Regierung. Das Problem sei nicht der mögliche Rückzug der USA aus dem INF-Abkommen, das Problem seien die "Verstöße" Russlands gegen die Vereinbarung. Bolton traf sich mit seinem russischen Kollegen Nikolai Patruschew und Russlands Außenminister Sergej Lawrow. Moskau habe einen ...

