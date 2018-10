Düsseldorf (ots) - Die derzeitige FDP-Generalsekretärin Nicola Beer soll im nächsten Frühjahr zur stellvertretenden Parteivorsitzenden aufrücken. Das berichtet die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Dienstag) unter Berufung auf FDP-Vorstandskreise. Beer soll die FDP als Spitzenkandidatin auch in die Europawahlen führen. Wen Beer an der Parteispitze ersetzt, stehe noch nicht fest. Als neue Generalsekretärin sei die Brandenburger Innenexpertin Linda Teuteberg im Gespräch.



