Der Schaden für die Landwirtschaft in Italien, der durch schlechtes Wetter seit Anfang des Jahres verursacht wurde, beläuft sich auf über 600 Millionen EUR. Das ergibt sich aus einer Untersuchung von Coldiretti bezüglich des letzten Sturmes, der Sizilien in Catania, Palagonia, Scordia und Ramacca traf. Bildquelle: Shutterstock.com In Ramacca wurden die Zitruserträge...

