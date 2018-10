Das Gericht stellt fest, dass das Kopfband, das bei Simplus- und Eson 2 CPAP-Masken verwendet wird, das ResMed-Patent verletzt

ResMed (NYSE: RMD) (ASX: RMD), das weltweit führende technologieorientierte Medizinunternehmen und ein Innovator bei der Behandlung von Apnoe und Atemwegserkrankungen hat heute die Ergebnisse eines Gerichtsentscheides und die Entscheidung des Patentamtes in Deutschland zu Gunsten von ResMed bekannt gegeben.

In einem Urteil des Landgerichts München wird festgestellt, dass das bei zwei CPAP-Masken von Fisher Paykel, der Simplus-Vollmaske und der Eson 2-Nasenmaske, verwendete Kopfband das ResMed Patent EP 2 373 368 B1 in Deutschland verletzt. In einer gesonderten Entscheidung hatte die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts bereits entschieden, dass das gegen Fisher Paykel geltend gemachte Patent gültig ist. Fisher Paykel kann gegen jede der Entscheidungen Einspruch erheben.

"Wir begrüßen den gerechten Beschluss des Landgerichts München und prüfen derzeit alle Möglichkeiten angesichts der Tatsache, dass Fisher Paykel CPAP-Masken mit Kopfbändern verkauft, die gegen ein gültiges ResMed-Patent in Deutschland verstoßen", sagte David Pendarvis, der Chief Administrative Officer und Global General Counsel von ResMed.

"Wir werden unser geistiges Eigentum jederzeit und überall verteidigen, um sicherzustellen, dass Patienten weltweit weiterhin die qualitativ hochwertige Versorgung erhalten, die sie verdienen", meinte Pendarvis weiterhin.

Über ResMed

ResMed (NYSE: RMD) (ASX: RMD), ein weltweit führendes Unternehmen für vernetzte Gesundheit mit mehr als 6 Millionen mit der Cloud verbundenen Geräten für die tägliche Fernüberwachung von Patienten, verändert mit jedem Atemzug das Leben von Menschen. Die preisgekrönten Geräte und Softwarelösungen des Unternehmens tragen zur Behandlung und zur Therapie von Schlafapnoe, chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen und anderen Erkrankungen der Atemwege bei. Sein 6000 Mitglieder starkes Team setzt sich in mehr als 120 Ländern dafür ein, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, die Auswirkungen chronischer Krankheiten zu mindern und Kosten im Gesundheitswesen zu senken. ResMed.com

