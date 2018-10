82,8 der Patienten hielten einen Psoriasis Area Severity Index (PASI) von 90 (nahezu vollständige Hautwiederherstellung) in Woche 156 aufrecht

82,1 der Patienten hielten einen Investigator's Global Assessment (IGA) Wert von wiederhergestellter Haut (0) oder einer minimalen Erkrankung (1) in Woche 156 aufrecht

The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson Johnson meldeten heute neue langfristige Daten aus der offenen klinischen Studie VOYAGE 1. Die Daten belegen gut aufrechterhaltene Quoten der Hautwiederherstellung im Rahmen einer Behandlung mit TREMFYA? (Guselkumab) in Woche 52 (1 Jahr) und in Woche 156 (3 Jahre) bei erwachsenen Patienten mit mittlerer bis schwerer Plaque-Psoriasis.1 Die Ergebnisse, die auf der 37 Fall Clinical Dermatology Conference in Las Vegas (USA) präsentiert werden, belegen, dass nahezu 83 der Patienten, die in der Phase III VOYAGE 1 Studie Guselkumab erhielten, eine zumindest 90-prozentige Verbesserung des Psoriasis Area Severity Index (PASI-Wert 90) oder eine nahezu vollständige Hautwiederherstellung und einen Investigator's Global Assessment (IGA) Wert einer vollständigen Hautwiederherstellung (0) oder lediglich einer minimalen Erkrankung (1) in Woche 156 zeigten.1

"Diese Ergebnisse sind beeindruckend, da sie durchgängig hohe Werte der Hautreinigung im Rahmen einer Behandlung mit Guselkumab in den Wochen 48, 100 und 156 mit einer Erhaltungstherapie alle 8 Wochen belegen", so Andrew Blauvelt, MD, MBA, President, Oregon Medical Research Center, und Mitglied des VOYAGE 1 Studienlenkungsausschusses.* "Bei der Behandlung mittlerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, einschließlich der Symptomlinderung und Hautwiederherstellung, ist es unerlässlich, dass wir die Wirkung der Behandlungen etwa auf der Grundlage der heute vorgestellten langfristigen Daten weiter evaluieren. Die Ergebnisse von VOYAGE 1 verbessern unser Verständnis der langfristigen Wirkung des Targeting von IL-23 mit Guselkumab im Rahmen der Behandlung von Plaque-Psoriasis."

Die Ergebnisse der offenen klinischen VOYAGE 1 Phase-III-Folgestudie zeigten, dass in Woche 156, in der ursprünglich für Guselkumab randomisierten kombinierten Patientengruppe oder in der Gruppe mit Placebo und dem Wechsel zu Guselkumab in Woche 16 rund 82,1 einen IGA-Wert von 0/1 (wiederhergestellte Haut oder minimale Erkrankung) erreichten. 96,4 erreichten einen PASI-Wert von 75 und 82,8 einen PASI-Wert von 90 (nahezu vollständige Hautwiederherstellung).1

In Woche 156 erreichten 53,1 der Patienten einen IGA-Wert von 0 und 50,8 der Patienten einen PASI-Wert von 100. Diese Messwerte belegen eine nach einer Psoriasis-Plaque-Erkrankung vollständig wiederhergestellte Haut (außer lediglich einer verbleibenden Verfärbung) und stimmen mit dem PASI-Wert von 100 und dem IGA-Wert von 0 aus Woche 100 überein.1

Das Ansprechen gemäß PSSD (Psoriasis Symptoms and Signs Diary) stimmte ebenfalls mit den Werten aus den Wochen 100 und 156 überein. Dieses Tool evaluiert die von den Patienten berichteten Symptome (d. h. Juckreiz, Schmerzen, Brennen, Verbrennungen und Hautspannungen) und Anzeichen (d. h. Hauttrockenheit, Rissbildung, Abschilferungen, Hautablösungen oder Schuppungen, Rötungen und Blutungen).2 Der Anteil der Patienten, die einen PSSD-Symptomwert von 0 ausbildeten, lag in Woche 100 bei 40,2 und in Woche 156 bei 40,4 %.1

"Wir sind äußerst erfreut über diese Ergebnisse. Die Daten verstärken den stetig verbesserten Nachweis der Sicherheit und Wirksamkeit bei der Verwendung von Guselkumab im Verlauf eines dreijährigen Zeitraums", so Newman Yeilding, MD, Head of Immunology Development, Janssen Research Development, LLC. "Im Rahmen unseres Strebens nach der Entwicklung innovativer Therapien für chronische, immunvermittelte Krankheiten, wie Psoriasis, konzentrieren wir uns auf die Generierung langfristiger Langzeitdaten, sodass Patienten und Ärzte besser informiert sein sollten, wenn Behandlungsentscheidungen getroffen werden."

Die Ergebnisse folgen den ersten beiden positiven Medizintechnikabschätzungen (Health Technology Appraisals) in Europa für Guselkumab nachdem im November 2017 die Marktzulassung erfolgte seitens des britischen National Institute for Health and Care Excellence (NICE) und des obersten deutschen Beschlussgremiums der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen, des Gemeinsamen Bundesausschusses G-BA.3,4

Im Verlauf der klinischen Entwicklung wurde Guselkumab von Patienten mit Psoriasis im Allgemeinen gut vertragen.5,6,7 Zu den besonders häufigen und den häufigen unerwünschten Ereignissen in Zusammenhang mit Gaben von Guselkumab zählen: Infektionen der oberen Atemwege (sehr häufig, =1/10) und Arthralgie, Diarrhoe, Gastroenteritis, Kopfschmerzen, Herpes-Simplex-Infektionen, Erytheme an der Injektionsstelle, Tinea-Infektionen und Urtikaria (häufig, =1/100 to <1/10). Von Schmerzen an den Injektionsstellen wurde zudem als seltenes unerwünschtes Ereignis berichtet (=1/1.000 bis <1/100).8 Im Rahmen dieser Studie blieben die unerwünschten Ereignisse bis zur 156. Behandlungswoche unverändert.1,5,6

*Dr. Blauvelt wird als Berater für Janssen bezahlt. Er erhielt keinerlei Aufwandsentschädigung für jegliche Medienarbeit.

Über Psoriasis

Krankheitsbild

Die häufigste Form der Psoriasis ist die Plaque-Psoriasis, die sich typischerweise in erhöhten, roten oder entzündeten Hautstellen manifestiert, die von silbrigen, schuppenartigen Plaques überzogen sind.9 Die inkonsistente Natur der Psoriasis lässt viele Patienten selbst nach einer Abheilung der Plaques ein erneutes Wiederaufflammen der Erkrankung befürchten.

Auswirkungen

Psoriasis kann große physische und psychische Belastungen verursachen. Mentale Gesundheitsprobleme, die bei Patienten mit Psoriasis häufig anzutreffen sind, können aufgrund ihrer Auswirkungen auf das tägliche Leben mit Diabetes und Krebserkrankungen verglichen werden.10 Psoriasis wird des Weiteren mit verschiedenen Komorbiditäten wie Psoriasis-Arthritis, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, metabolisches Syndrom, chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) und Osteoporose in Verbindung gebracht.11 Darüber hinaus sehen sich viele Betroffene sozialer Ausgrenzung, Diskriminierung und Stigmatisierung aufgrund ihrer Erkrankung ausgesetzt.12

Über TREMFYA (Guselkumab)8

Am 10. November 2017 erhielt TREMFYA (Guselkumab) die Marktzulassung in der Europäischen Union für die Behandlung erwachsener Patienten mit mittlerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, die von Injektionen oder Tabletten profitieren können (systemische Therapie).8

Guselkumab ist die erste lizenzierte Behandlungsform für Psoriasis in der Europäischen Union für gezieltes Targeting von IL-23, einem Haupttreiber der entzündlichen Immunantwort bei Psoriasis.5,6,7,13 Hierbei handelt es sich um eine subkutan verabreichte, selbst injizierbare Behandlungsform für Psoriasis (anschließende Schulung). Die Behandlung erfordert zwei Auftaktdosierungen, eine zu Beginn und eine weitere vier Wochen später, gefolgt von einer Erhaltungsdosis einmal alle acht Wochen (q8w) anschließend.5,6,14

The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson Johnson besitzen weltweit die exklusiven Vermarktungsrechte an Guselkumab, das gegenwärtig in den Vereinigten Staaten, in Kanada und der Europäischen Union zugelassen ist.

VOYAGE 1 Studie

VOYAGE 1 ist eine multizentrische, randomosierte Doppelblind-Phase-III-Studie, die im Vergleich mit einem Placebo und einem wirksamen Vergleichsmedikament anhand von 837 Patienten durchgeführt wird. Sie umfasst eine placebokontrollierte Behandlungsphase (Wochen 0-16). Anschließend wechseln die Placebo-Patienten bis Woche 48 zu Guselkumab und es erfolgt ein Vergleich von Guselkumab mit dem wirksamen Vergleichspräparat Adalimumab (Wochen 0-48).5,6,14 Die Patienten wurden für Gaben von Guselkumab in Woche 0 randomisiert und diejenigen, die in Woche 16 von Placebo zu Guselkumab wechselten, erhielten schließlich in Woche 48 Guselkumab q8w.5,14 Mit Beginn der Woche 52 erhielten schließlich alle Patienten in offener Form Guselkumab. Diese Studie wird für insgesamt 5 Jahre fortgeführt. Die heute vorgelegten Ergebnisse umfassen die Daten bis zur 156. Woche der Studie. Bis zur 48. Woche wurde die NRI-Methode (Non-Responder Imputation Rules) für fehlende Daten angewendet, wohingegen nach Woche 48 keinerlei fehlende Daten unter Anwendung der NRI-Methode berechnet wurden.

Verschreibungs- und Sicherheitsinformationen

Die vollständigen EU-Verschreibungs- und Sicherheitsinformationen finden Sie unter https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/34321

Unerwünschte Ereignisse sind zu melden. Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachungspflicht und daher ist es unerlässlich, dass jeder Verdacht auf ein unerwünschtes Ereignis in Zusammenhang mit diesem Arzneimittel gemeldet wird. Meldeformulare und zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.mhra.gov.uk/yellowcard oder suchen Sie nach MHRA Yellow Card im Google Play Store oder im Apple App Store. Über unerwünschte Ereignisse sollte auch die Janssen-Cilag Ltd unter der Telefonnummer 01494 567447 in Kenntnis gesetzt werden.

Klinisches Entwicklungsprogramm

Gegenwärtig werden Phase-III-Studien durchgeführt, um die Wirksamkeit und Sicherheit von Guselkumab für Patienten mit Psoriasisarthritis und Crohn-Krankheit zu prüfen.15,16 Eine Phase-III-Vergleichsstudie (ECLIPSE-Studie) wird gegenwärtig durchgeführt, um die Wirksamkeit von Guselkumab im Vergleich zu Cosentyx (Secukinumab), einen IL-17A-Hemmer, bei Patienten mit mittlerer bis schwerer Plaque-Psoriasis zu prüfen.14

Über die Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson Johnson

Bei den Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson Johnson arbeiten wir daran, eine Welt ohne Krankheit zu schaffen. Das Leben von Menschen zu verändern, indem wir neue und bessere Wege finden, um Krankheiten zu verhindern, aufzuhalten, zu behandeln und zu heilen, ist das, was uns inspiriert. Wir bringen die besten Köpfe der Branche zusammen und verfolgen die viel versprechendsten wissenschaftlichen Ansätze. Wir sind Janssen. Wir arbeiten mit der Welt zusammen, um die Gesundheit aller, die darin leben, zu verbessern. Mehr erfahren Sie unter www.janssen.com/EMEA. Folgen Sie uns auf Twitter: @JanssenEMEA.

Janssen-Cilag International NV, der Zulassungsinhaber für TREMFYA in der Europäischen Union, Janssen-Cilag Ltd, und Janssen Research Development, LLC, sind Teil der Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson Johnson.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995, die die laufende Entwicklung und die potenzielle Verfügbarkeit von Guselkumab in Europa betreffen. Der Leser wird aufgefordert, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf derzeitigen Erwartungen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als ungenau erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen-Cilag International NV, Janssen-Cilag Ltd, Janssen Research Development, LLC oder Johnson Johnson abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: der Produktforschung sowie -entwicklung innewohnende Herausforderungen und Unwägbarkeiten, darunter die Ungewissheit im Hinblick auf klinische Erfolge und die erfolgreiche Einholung behördlicher Genehmigungen; die Ungewissheit kommerzieller Erfolge; Wettbewerb, darunter von Mitbewerbern erlangte technische Fortschritte, neue Produkte und Patente von Wettbewerbern; Probleme im Zusammenhang mit Patenten, Verhaltensänderungen und veränderte Ausgabenmuster bei Käufern von Gesundheitspflege-Produkten und -Serviceleistungen; Änderungen staatlicher Gesetze und Vorschriften und Reformen des Gesundheitswesens weltweit sowie Trends zur Eindämmung der Gesundheitskosten. Eine weitergehende Aufzählung und Beschreibung dieser Risiken, Unwägbarkeiten und anderer Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson Johnson auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2017 beendete Geschäftsjahr, darunter in den Abschnitten unter der Überschrift "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements" und dem Abschnitt "Item 1A. Risk Factors? sowie in seinem zuletzt eingereichten Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q und in den nachfolgenden Einreichungen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC. Die eingereichten Unterlagen sind online unter www.sec.gov, www.jnj.com oder auf Anfrage bei Johnson Johnson erhältlich. Weder die Janssen Pharmaceutical Companies noch Johnson Johnson sind verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

