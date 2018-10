Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.DWDP: DowDuPont Inc. am 22.10. -2,47%, Volumen 161% normaler Tage , GOS: Goldman Sachs am 22.10. -2,36%, Volumen 89% normaler Tage , AEC1: American Express am 22.10. -2,08%, Volumen 148% normaler Tage , CIS: Cisco am 22.10. 0,93%, Volumen 84% normaler Tage , NKE: Nike am 22.10. 0,93%, Volumen 102% normaler Tage , INL: Intel am 22.10. 2,30%, Volumen 125% normaler Tage , Dow Jones: -0,50% Aktie Symbol SK Perf. Intel INL 45.010 2.30% Nike NKE 74.900 0.93% Cisco CIS 45.760 0.93% American ...

