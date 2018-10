Die Wirtschaft betont im Fall Khashoggi das Primat der Politik. Siemens-Chef Kaeser gibt aber nach, reist doch nicht nach Riad. Das Königreich ist ein schwieriger Partner, aber auch ein Markt mit viel Potenzial.

"Vision 2030" heißt das ehrgeizige Programm, mit dem Saudi-Arabien seine Abhängigkeit vom Öl verringern will. Es geht um Milliardeninvestitionen. Als maßgeblich verantwortlich für den wirtschaftlichen Umbau im ultrakonservativen Königreich gilt der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman.

Auch deutsche Unternehmen hoffen auf lukrative Geschäfte - zumal der autoritär regierte Wüstenstaat, in dem es keine Parteien und Wahlen gibt, und Deutschland ihre politische Eiszeit gerade erst beendet hatten - mit Auswirkungen auch auf die Geschäfte.

Nun aber hat der gewaltsame Tod des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi auch die deutsche Wirtschaft in Alarmstimmung versetzt, zumal unklar ist, ob der Kronprinz in den Fall verwickelt ist. "Wir sind zutiefst enttäuscht, denn wir hatten nach der Entwicklung in den vergangenen Monaten große Hoffnung, dass ein echter Reformprozess und eine weitere Öffnung Saudi-Arabiens in Gang kommt", sagte der Präsident des Außenhandelsverbands BGA, Holger Bingmann, am Montag. "Die aktuellen Ereignissen werfen uns massiv zurück, ich kann mir kaum vorstellen, nun einfach weiterhin Business as usual zu betreiben, bis der Vorfall restlos aufgeklärt ist."

Ein Blick auf die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Saudi-Arabien und Deutschland:Saudi-Arabien als deutscher PartnerIm Jahr 2017 exportierten deutsche Unternehmen nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes Waren im Wert von 6,6 Milliarden Euro nach Saudi-Arabien. Im Jahr 2015 lag der Export noch bei rund 10 Milliarden Euro. Importiert wurden Waren im Wert von 0,8 Milliarden Euro - Deutschland hat also einen Milliarden-Überschuss im Handel mit dem Königreich. Hauptexporte sind Maschinen, Kraftfahrzeuge, Nahrungsmittel, Arzneimittel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...