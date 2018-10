Verbindung von nativer SSL-Untersuchung mit granularen Richtlinien zur Verhinderung von Daten-Exfiltration für Online- und Offline-Schutz

Zenith Live Europe Zscaler, Inc. (NASDAQ: ZS), der führende Anbieter im Bereich Cloud-Sicherheit, kündigte heute Inline Exact Data Match (EDM) mit nativer SSL-Untersuchung als Teil seines erweiterten Cloud Service Data Loss Prevention (DLP) an. Mit dieser Inline-EDM-Funktion wird die Zscaler Cloud-Plattform auf den Schutz vor dem Verlust sensibler Informationen mit höherer Präzision bei allen Nutzern und Branchen ausgeweitet, während gleichzeitig die Anzahl der falsch positiven Ergebnisse auf fast Null gesenkt wird. Dieser Service wird in der Zscaler-Cloud bereitgestellt und liefert eine Kapazität von einer Milliarde Datenpunkten pro Kunde in weltweit 100 Datenzentren.

Herkömmliche DLP-Anwendungen, die sich im Datenzentrum befinden, sind teuer und ressourcenintensiv, und ihr Schutz kann unterdurchschnittlich gut sein. Häufig wird das Unternehmen erst benachrichtigt, nachdem Daten kompromittiert wurden. Das Inline-EDM von Zscaler mit nativer SSL-Untersuchung blockiert sensible Informationen, bevor sie das Netzwerk verlassen. In der ersten Jahreshälfte 2018 hat die Zscaler-Cloud-Plattform durchschnittlich 800.000 SSL-verschlüsselte Transaktionen pro Tag blockiert, die erweiterte Bedrohungen enthielten. Zscaler EDM mit nativer SSL-Untersuchung und Richtliniendurchsetzung sichert den kompletten Datenverkehr von Anwendungen und Nutzern und bietet so erweiterte Sicherheit sowie einen Geschäftsvorteil.

"IT-Unternehmen brauchen mehr Transparenz der potentiellen Risiken von Datenverlusten mit granularer Kontrolle und umsetzbaren Ergebnissen", sagte Steve House, Vice President Produktmanagement bei Zscaler. "Mit der Hinzunahme von EDM können unsere Kunden präziser und in Echtzeit sensible Informationen finden und schützen, die ihr Netzwerk eventuell verlassen könnten so bleiben die guten Dinge drinnen und die schlechten draußen."

Inline-Untersuchung und -Durchsetzung:

Inline-Untersuchung und -Durchsetzung sind von entscheidender Bedeutung, will man ohne das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen schnell handeln, um Daten zu blockieren, die das Unternehmen verlassen könnten. Mit Zscaler DLP liefert EDM Inline-Untersuchungen des kompletten Netzwerk-Datenverkehrs ganz gleich, ob die Nutzer gerade im Netzwerk sind. So können die Genauigkeit im Falle von Datenverlusten erhöht und falsche positive Ergebnisse fast ganz vermieden werden. EDM mit nativer SSL-Untersuchung und Richtliniendurchsetzung sichert den kompletten Datenverkehr von Anwendungen und Nutzern und liefert so erweiterte Sicherheit und mehr Transparenz.

Kapazitäten der Zscaler-Cloud:

Aufgrund der Skalierbarkeit der Zscaler-Cloud können die Kunden bis zu eine Milliarde Zellen mit Daten gleichzeitig genau ablesen und abgleichen. Wir denken, dass andere Lösungen aufgrund des ressourcenintensiven Wesens der Technologie durch Leistungsgrenzen eingeschränkt sind.

Granulare Richtlinien- Kontrolle:

Mit EDM und äußerst genau anpassbaren Richtlinien kann Zscaler Cloud DLP die Übertragung einer genauen Übereinstimmung eines bestimmten Dokuments an nicht befugte Parteien oder Dienste aufhalten. Mit dieser Technologie werden falsch positive Ergebnisse vermieden und damit sowohl der Sicherheitsstatus verbessert als auch die Administratorproduktivität erhöht.

Verfügbarkeit:

Die EDM-Funktion wird voraussichtlich im Herbst 2018 auf der Zscaler Cloud Security-Plattform verfügbar sein.

Sehen Sie sich Zscaler EDM auf der Zenith Live Europe an:

Zscaler Cloud DLP mit Inline-EDM wird auf der Zscaler-Anwenderkonferenz Zenith Live Europe demonstriert werden, die vom 21. bis 23. Oktober 2018 im Sofitel London Heathrow Hotel stattfindet. Weitere Informationen zur Zenith Live Europe finden Sie unter https://zenithlive.zscaler.com/.

Über Zscaler

Zscaler (Nasdaq: ZS) ermöglicht den weltweit führenden Organisationen die sichere Transformation ihrer Netzwerke und Anwendungen für eine mobile und Cloud-First-Welt. Zscaler Internet Access und Zscaler Private Access, die Vorzeigedienste des Unternehmens, schaffen schnelle, sichere Verbindungen zwischen Nutzern und Anwendungen, unabhängig von Gerät, Ort oder Netzwerk. Die Dienstleistungen von Zscaler werden vollständig über die Cloud erbracht und bieten Einfachheit, erweiterte Sicherheit sowie eine verbesserte Benutzererfahrung, wie es mit traditionellen Anwendungen bzw. Hybrid-Lösungen nicht möglich ist. Zscaler, das über Anwender in über 185 Ländern verfügt, betreibt eine Multitenant-Plattform mit verteilter Cloud-Sicherheit, die Tausende von Kunden vor Cyberangriffen und Datenverlust schützt. Erfahren Sie mehr auf zscaler.com oder folgen Sie uns auf Twitter @zscaler.

Zscaler, Zscaler Internet Access und Zscaler Private Access sind Marken von Zscaler, Inc. in den USA oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 unterliegen, einschließlich Aussagen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Produkteigenschaften. Die Leser seien darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen nur Prognosen sind und aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich von tatsächlichen zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen abweichen können, darunter unter anderem die Verfügbarkeit und erwartete Funktionalität der EDM-Funktion und die Risikofaktoren, die in Zscalers aktuellem Bericht auf Formblatt 10-K dargelegt sind. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung basieren auf den begrenzten Informationen, die Zscaler gegenwärtig zugänglich sind und vorbehaltlich Änderungen sind, und Zscaler wird die Informationen nicht unbedingt aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

