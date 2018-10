Zürich - Der Vermögensverwalter GAM Holding hat nach dem Aussetzen der sogenannten ARBF-Strategie im dritten Quartal wie erwartet hohe Neugeld-Abflüsse verzeichnet. Zu weiteren Abflüssen dürfte es im vierten Quartal kommen.

Von Juli bis September 2018 erreichten die Nettoneugeld-Abflüsse 8,1 Milliarden Franken, wie der Asset Manager am Dienstag mitteilte. Die verwalteten Vermögen fielen per Ende September auf 146,1 Milliarden nach 163,8 Milliarden per Ende Juni. Dabei wurden ARBF-Vermögen in der Höhe von 1,9 Milliarden in Fonds und 0,4 Milliarden in Mandaten bereits ausgeklammert, die nachfolgend liquidiert wurden oder in den kommenden Monaten liquidiert werden.

