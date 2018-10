Zu Wochenbeginn ließ sich am EUR-denominierten Primärmarkt weiterhin eine eher% verhaltene Emissionstätigkeit beobachten. Die Flughafengesellschaft Royal Schiphol Group mit Sitz in den Niederlanden brachte erstmalig einen Green Bond (12 Jahre, EUR 500 Mio., A1/A+) auf den Markt. Dieser konnte bei MS+45 BP platziert werden. Darüber hinaus stockte Helaba ihren 0,375 % 2024er Covered Bond (AAA) bei einem Pricing von MS-8 BP um EUR 250 Mio. auf EUR 1 Mrd. auf. Des Weiteren plant der finnische Campus Entwickler University Properties of Finland die Emissionen eines Green Bonds mit fünfjähriger Laufzeit. Auch Netflix (Ba3/BB-) plant die Rückkehr an den EUR-Primärmarkt (USD 2 Mrd., Split EUR/USD). Ratings: S&P hat das ...

