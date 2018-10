Der Automobilzulieferer Leoni verlängerte am Montagmorgen die Reihe der Gewinnwarnungen in der Branche ... und beendete den Handelstag mit einem Plus von 2,17 Prozent. Und das, nachdem die Aktie anfangs als Reaktion auf die Reduzierung der Prognose über sechs Prozent weggebrochen war. Das wirkt wie ein Signal der Stärke.

Den vollständigen Artikel lesen ...