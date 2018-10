Trump droht Russland und China mit der Aufkündigung des INF-Vertrags und dem Ausbau des Atomwaffenarsenals. Doch die Welt, die wir kennen, beruht auf Verträgen und ihrer Einhaltung. Die USA demontieren sich selbst.

Das Säbelrasseln mit den atomaren Beständen ist in eine neue Runde gegangen: Zuerst bestürzt Russlands Präsident Wladimir Putin die Weltöffentlichkeit mit seinen theologischen Einlassungen, dass die Russen, so sie von einem atomaren Erstschlag getroffen würden, in den Himmel kämen. Die Feinde Russlands würden die Gegenattacke nicht überleben und nur elendig verrecken, so das Staatsoberhaupt. US-Präsident Donald Trump kündigt seinerseits an, den INF-Vertrag über atomare Rüstung, der 1987 während des Kalten Krieges geschlossen wurde, aufzukündigen. Der US-Präsident verschärft seine Rhetorik gegen China und kündigt an, das US-Atomprogramm aufzurüsten - und zwar so lange, bis Russland und China seiner Meinung nach zur Vernunft gekommen seien.

Es ist nicht zu hoch gestapelt, zu sagen, dass die Ereignisse der vergangenen Tage eine neue Ära des Kalten Krieges einleiten könnten. Die Lehren aus dem 20. Jahrhundert ...

