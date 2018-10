Die Commerzbank hat das Kursziel für Leoni nach einer Gewinnwarnung von 57 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In Reaktion auf die deutlich reduzierten Jahresziele des Autozulieferers habe sie ihre Prognosen gesenkt, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihre Hauptsorge sei aber der offenbar massiv schrumpfende Free Cashflow. Das neue Kursziel reflektiere zudem die niedrigere Branchenbewertung./edh/zb Datum der Analyse: 23.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-10-23/09:39

ISIN: DE0005408884