Der schweizerische Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler hat sich in den ersten neun Monaten gut geschlagen: Alle Regionen, insbesondere Amerika, konnten sich steigern und zu einem Umsatz- und Gewinnplus beitragen, obwohl das Unternehmen mit steigenden Rohmaterialkosten zurechtkommen musste.



Der Umsatz wurde auf 7,94 Milliarden Franken (+ 7,9 Prozent) ausgebaut, beim Auftragseingang verzeichnete man eine Verbesserung auf 8,65 Milliarden Franken (+ 7,1 Prozent). Unter dem Strich blieb ein Gewinn in Höhe von 746 Millionen Franken (+ 15,1 Prozent) übrig, allerdings durch Steuereffekte begünstigt.



Zu beachten ist, dass sich das Wachstum im dritten Quartal abgeschwächt hat (Auftragseingang: + 1,7 Prozent und Umsatz: + 3,6 Prozent). Für das Gesamtjahr prognostiziert Schindler 5 bis 7 Prozent Umsatzplus in lokalen Währungen. Das heutige "Gesamtpaket" hat keine Euphorie ausgelöst, im frühen Handel stand die Schinder-Aktie rund ein Prozent im Minus.



Helmut Gellermann / Bernecker Tagesdienst