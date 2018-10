Intel (WKN:855681) und SoftBanks (WKN:891624) ARM Holdings werden oft als harte Konkurrenten in der Chipindustrie angesehen. Intels x86-Chips dominieren den Markt der PC und Rechenzentren, aber den mobilen Markt haben in den letzten zehn Jahren die stromsparenden Chip-Architekturen von ARM erobert, die für Designs von Chipherstellern wie Qualcomm (WKN:883121) und MediaTek verwendet werden. Deshalb war es überraschend, als Intel kürzlich eine strategische Partnerschaft mit ARM zur Verwaltung von Geräten im Internet of Things (IoT) ankündigte. Im Rahmen der Vereinbarung wird die IoT-Management-Plattform Pelion von ARM die Secure-Device-Onboard-Spezifikationen von Intel nutzen. Das bedeutet, dass ARM gemeinsame, von Intel entwickelte Standards für ...

