Die Investmentbank Equinet hat die Leoni-Aktie nach dem jüngsten Kursrutsch von "Neutral" auf "Accumulate" hochgestuft. Wegen der Gewinnwarnung senkte Analyst Tim Schuldt in einer am Dienstag vorliegenden Studie allerdings sein Kursziel von 41 Euro auf 34 Euro. Die reduzierten Ziele des Autozulieferers für das laufende Jahr seien eine böse Überraschung gewesen. Die Kennziffern zum dritten Quartal hätten dagegen seine vorsichtigen Prognosen in etwa getroffen. Die neue Einschätzung der Aktie begründete er mit seinen angepassten Schätzungen und den gesunkenen Bewertungsmultiplikatoren./edh/zb Datum der Analyse: 23.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2018-10-23/10:31

ISIN: DE0005408884