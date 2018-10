Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fuchs Petrolub nach einer Gewinnwarnung von 47,00 auf 42,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie des Schmierstoffherstellers dürfte im vierten Quartal von den gestiegenen Ölpreisen, die nicht mehr durch die Währungsentwicklung abgefedert werden, belastet werden, schrieb Analyst Ben Gorman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hinzu komme, dass sich die Industrie in Europa abschwächen dürfte. Die überdurchschnittlich hohe Rendite auf die freien Mittel sollte die Aktie unterdessen stützen./mf/la Datum der Analyse: 23.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-10-23/11:31

ISIN: DE0005790430