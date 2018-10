Darmstadt / Zürich - Die Software AG (Frankfurt MDAX: SOW) hat ihre Finanzkennzahlen (IFRS, vorläufig) für das 3. Quartal 2018 bekanntgegeben. Weltweit setzen zunehmend mehr Grosskonzerne bei ihrer Digitalisierungsstrategie auf die führende Technologie der Software AG. Besonders gefragt sind die Lösungen des Darmstädter Konzerns im globalen Wachstumsmarkt Internet der Dinge (IoT). Das neue Cloud & IoT-Geschäft setzte im dritten Quartal seine hochdynamische Entwicklung fort und erzielte ein Umsatzwachstum von 144 Prozent auf 9,1 Millionen Euro. Angetrieben durch eine hohe Marktnachfrage nach unabhängigen, offenen und cloudbasierten Plattformen stiegen dabei die wiederkehrenden Erlöse (Annual Recurring Revenue) im Cloud & IoT-Geschäft um 111 Prozent. Gleichzeitig konnte die Software AG ihren Lizenzumsatz im Geschäftsbereich Digital Business Platform (exkl. Cloud & IoT) um 15 Prozent auf 37,1 Millionen Euro steigern. Auch das Datenbankgeschäft Adabas & Natural (A&N) konnte seine positive Entwicklung fortsetzen.

Angetrieben durch ein überproportional hohes Lizenzwachstum in Höhe von 48 Prozent verbesserte sich der Gesamtumsatz um 11 Prozent auf 52,3 (Vj. 48,9) Millionen Euro in der Berichtsperiode. Neben der Umsatzerhöhung in allen Produktbereichen gelang es der Software AG auch ihre Profitabilität zu steigern. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern EBIT verbesserte sich auf 54,5 (Vj. 50,4) Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBITA, non-IFRS) erhöhte sich auf 63,8 (Vj. 63,6) Millionen Euro; die operative Ergebnismarge (EBITA, non-IFRS) lag entsprechend bei 30,5 (Vj. 32,2) Prozent. Das Ergebnis nach Steuern konnte ebenfalls gesteigert werden. Es beträgt 38,1 (Vj. 33,8) Millionen Euro und übertrifft das Vorjahr damit um 13 Prozent.

"Ich bin extrem stolz auf unser Team, das im 3. Quartal ein starkes Umsatzwachstum in allen Produktbereichen erzielt hat. Unsere Kunden geben mir das Feedback, dass unsere Technologie für sie ein integraler und strategisch wichtiger Unternehmensbestandteil ist - und diese starken Ergebnisse unterstreichen ihr ungebrochenes Vertrauen in uns. Die Verbindung aus innovativen IoT-Lösungen und einer führenden Integrationsplattform bringt uns in eine einzigartige Position im globalen Softwaremarkt. Darauf werden wir auch künftig aufbauen.", sagt Sanjay Brahmawar, Vorstandsvorsitzender der Software AG.

"Die starke Umsatzentwicklung im Cloud & IoT-Bereich verdeutlicht die Dynamik dieses Wachstumsfeldes. Mit unserer Akquisition von built.io haben wir im dritten Quartal einen weiteren Schritt zur Vervollständigung unseres Portfolios ...

