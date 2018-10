BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen haben in einer neuen Umfrage ein Allzeithoch erreicht. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Partei auf 19 Prozent und damit zwei Punkte mehr als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Die Union verliert nach der Umfrage einen halben Punkt auf 26 Prozent und die AfD gibt einen Punkt auf 17 Prozent ab. SPD (15 Prozent) und Linke (10,5 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche, während die FDP einen halben Punkt auf 9 Prozent verliert.

Ein Bündnis aus CDU/CSU und SPD käme nach der Erhebung, für die vom 18. bis zum 22. Oktober 2.061 Personen befragt wurden, auf 41 Prozent. Eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP würde 54 Prozent erreichen. "Nur noch sieben Punkte liegen zwischen Union und Grünen", erklärte Insa-Chef Hermann Binkert. "Die Grünen haben die SPD hinter sich gelassen, jetzt fordern sie die Union heraus." Ob das Grünen-Hoch nachhaltig sei, liege entscheidend an der weiteren Entwicklung von Union und SPD.

Eine andere Umfrage hatte bereits am Vortag deutliche Zugewinne für die Grünen ausgewiesen. Der Umfragewert der Partei stieg im RTL/n-tv-Trendbarometer im Vergleich zur Vorwoche um 2 Prozentpunkte auf 21 Prozent. CDU/CSU kommen demnach auf 27 Prozent, sodass laut dieser Umfrage auch eine schwarz-grüne Koalition möglich wäre.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2018 05:15 ET (09:15 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.