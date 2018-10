Die Strategie der USA im Handelskonflikt mit China ist schwer zu durchschauen. Die US-Regierung sollte klar sagen, dass die Strafzölle wegfallen, sobald die Chinesen den illegalen Zugriff auf US-Technologie beenden.

Die häufigsten Fragen, die mir bei Gesprächen mit Nichtökonomen gestellt werden, betreffen die Zölle, die die USA auf Einfuhren aus China erheben. Warum macht die Regierung von Präsident Donald Trump das? Sind die Zölle nicht eine Steuer auf von den amerikanischen Verbrauchern erworbene Waren? Warum glaubt Trump, dass die USA einen Handelskrieg mit China "gewinnen" können? Wie reagieren die Chinesen auf die aktuellen Zölle und die Drohung weiterer Zölle?

Ich stelle meiner Antwort normalerweise vorweg, dass ich wie fast alle Ökonomen Zölle generell ablehne. Auch ich bevorzuge ein Umfeld, in dem die Regierung nicht in den Import und Export eingreift und in dem US-Unternehmen ungehindert in anderen Ländern operieren können.

Ich erkenne an, dass wir ein enormes Handelsdefizit gegenüber der übrigen Welt aufweisen (in diesem Jahr rund 800 Milliarden Dollar oder vier Prozent vom US-BIP) und dass unser Handelsdefizit gegenüber China davon rund die Hälfte, also rund 400 Milliarden Dollar, ausmacht. Aber ich betone immer, dass unser Gesamthandelsdefizit die Tatsache widerspiegelt, dass die USA mehr ausgeben, als sie herstellen, was uns zwingt, die Differenz durch Nettoimporte zu beschaffen.

Die Strategie der US-Regierung ist schwer zu durchschauen. Die Regierung hat bisher nicht deutlich gesagt hat, was sie mit den verhängten Zöllen eigentlich erreichen will. Ein Grund für die Unklarheit ist, dass mehrere leitende Regierungsmitglieder bestrebt sind, die amerikanische Chinapolitik zu beeinflussen: Finanzminister Steven Mnuchin, der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer, der Direktor für Handel und Industriepolitik im Weißen Haus, Peter Navarro, sowie Handelsminister Wilbur Ross.

Die USA haben in diesem Jahr Beschwerde bei der Welthandelsorganisation (WTO) eingereicht, nachdem eine umfassende Untersuchung bestätigte, dass die Chinesen ihre WTO-Verpflichtungen verletzen, indem sie in China tätige ausländische Unternehmen zur Zusammenarbeit mit inländischen Partnern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...