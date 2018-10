Pacific Drilling S.A. (OTC: PACDQ) ("Pacific Drilling" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass ihr Tiefseebohrschiff, die Pacific Bora, von Nigerian Agip Exploration Limited (eine Tochtergesellschaft von Eni SpA) den Auftrag für Bohrarbeiten in Nigeria erhalten hat. Die Vertragsdauer gilt für ein standfestes Bohrloch sowie zwei zusätzliche optionale Bohrlöcher. Die Vertragslaufzeit wird voraussichtlich Mitte bis Ende November 2018 beginnen, und der Auftragsbestand des Unternehmens wird auf 9 Millionen US-Dollar geschätzt.

Paul Reese, Chief Executive Officer von Pacific Drilling, sagte: "Wir freuen uns, so kurz nach unserer vorherigen Bekanntgabe hinsichtlich der neuen Aufgaben für die Pacific Santa Ana in Mauretanien diese Vertragszusage für die Bora erhalten zu haben. Dies zeigt unsere umfangreiche Erfahrung in Nigeria und unser kontinuierliches Engagement unseren Kunden gegenüber, ausgezeichnete Bohrdienstleistungen zu liefern."

Die Pacific Bora ist ein dynamisch positioniertes Tiefseebohrschiff der sechsten Generation, das in der Lage ist, in Wassertiefen von bis zu 10.000 Fuß zu arbeiten und Bohrlöcher von mehr als 37.000 Fuß Tiefe zu bohren. Das Schiff liegt derzeit vor Abidjan an der Elfenbeinküste.

Über Pacific Drilling

Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem äußerst erfahrenen Team hat sich Pacific Drilling dem Ziel verpflichtet, zum in der Branche bevorzugten, hochspezialisierten Bohrunternehmen für die Tiefsee zu werden. Die aus sieben Bohrschiffen bestehende Flotte von Pacific Drilling ist eine der jüngsten und technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Die Firmensitze von Pacific Drilling befinden sich Luxemburg und Houston. Weitere Informationen über Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen Flottenbestand finden Sie auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com.

