Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Stichwahl am 28. Oktober zwischen dem rechts-konservativen Jair Bolsonaro und dem Kandidaten der Arbeiterpartei (PT), Fernando Haddad, scheint bereits so gut wie entschieden, so die Analysten der HSH Nordbank AG. An den Märkten zeichne sich mit Blick auf eine Rallye brasilianischer Vermögenswerte eine eindeutige Präferenz für den als marktliberal geltenden Bolsonaro ab, der sich als Repräsentant des "Anti-Establishment" darstelle. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...