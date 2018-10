Videogalerie enthält mehr als 200 Videos mit Fokus auf industriellen Produkten zur präzisen Dosierung von Flüssigkeiten, Branchen, Anwendungen und mehr

Nordson EFDein Unternehmen von Nordson (NASDAQ: NDSN), dem weltweit führenden Hersteller von Präzisionsdosiersystemen für Flüssigkeiten, kündigt die Einführung eines neuen Online-Videoportals an, das jetzt live ist und unter videos.nordsonefd.com zur Verfügung steht. Das Portal kann zudem über die bestehende Videogalerie-Webseite von Nordson EFD unter nordsonefd.com/videos aufgerufen werden.

EFD arbeitet für die Zufriedenheit des Kundenstamms und wollte eine effizientere und benutzerfreundlichere Videoschnittstelle schaffen. In der Videogalerie sind alle Videos auf einer Hauptseite angeordnet, sodass Benutzer nicht verschiedene Webseiten durchsuchen müssen, um das Gewünschte zu finden.

"Für EFD ist die Gewinnung von Produkt- und Anwendungswissen durch Videos wichtig und die Benutzer sollten bestmöglichen Komfort erhalten", sagte Rhonda Mitchell, Global Marketing Communications Manager bei Nordson EFD.

Die neue Videogalerie von EFD umfasst mehr als 200 Videos in Englisch und neun weiteren Sprachen. Die Galerie ist nach Kategorien gegliedert, die in Unterkategorien unterteilt sind, so dass die Videos leicht gefunden werden können, da die Benutzer in der Hierarchie der Kategorien nach dem Video suchen können, das sie konkret benötigen.

Die Kategorien der Videogalerie umfassen Top Picks, Produkte, Branche, Anleitungen/Tipps und Tools, Flüssigkeiten, Informationen zu EFD sowie Videos in weiteren Sprachen. Auf der Galerie-Homepage erscheinen an erster Stelle die Top Pick Videos, bei denen es sich um die aktuellsten Videos von EFD handelt. Besucher können Videos zudem über die Suchleiste auf der Galerieseite finden. Die Galerie bietet überdies die Möglichkeit, Videos mit Kollegen und Kollegen über Social Media und E-Mail zu teilen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Nordson EFD unter nordsonefd.com/videos, facebook.com/NordsonEFD oder linkedin.com/company/nordson-efd, per E-Mail unter info@nordsonefd.com oder der Telefonnummer +1 401.431.7000 oder 800.556.3484.

Über die Nordson EFD

Nordson EFD entwickelt und produziert Präzisionsdosiersysteme für Flüssigkeiten, die bei der Tischmontage und automatisierten Fließbandvorgängen verwendet werden. EFD-Dispensersysteme sorgen für die gleichbleibend gleichmäßige Abgabe von Kleb- und Schmierstoffen und anderen Montageflüssigkeiten bei jedem Werkstück und sind somit Herstellern in einem breiten Spektrum von Branchen behilflich, Durchsatz und Qualität zu steigern und die Produktionskosten zu senken. Zu weiteren Produkten aus dem Fluidmanagement gehören hochwertige Kartuschen für Ein- und Zweikomponentenmaterialien zusammen mit einer breiten Vielfalt von Formteilen, Verbindungsstücken und Anschlüssen zur Steuerung von Flüssigkeiten im medizinischen, biopharmazeutischen und weiteren industriellen Bereichen. Das Unternehmen ist auch ein führender Entwickler spezieller Lötpasten für Dosier- und Druckanwendungen in der Elektronikindustrie.

Über Nordson Corporation

Nordson entwickelt, produziert und vermarktet differenzierte Produkte und Systeme, die zum Auftragen und Verarbeiten von Klebstoffen, Beschichtungen, Polymeren, Dichtungsmitteln und Biomaterialien sowie beim Flussmanagement, der Qualitätsprüfung und -inspektion, Oberflächenbehandlung und Aushärtung zum Einsatz kommen. Die Produkte des Unternehmens werden durch umfangreiches Applikationsfachwissen und globalen Direktvertrieb und Service unterstützt. Nordson beliefert eine breite Vielfalt von Endmärkten für kurzlebige und langlebige Verbraucher- und Technologieprodukte der Bereiche Verpackung, Textilverbundstoffe, Elektronik, Medizin, Geräte, Energie, Transport, Bau und allgemeine Produktmontage sowie Fertigung. Das seit 1954 bestehende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Westlake im US-Bundesstaat Ohio und unterhält Betriebs- und Service-Niederlassungen in über 30 Ländern. Besuchen Sie Nordson uf www.nordson.com, www.twitter.com/Nordson_Corp oder www.facebook.com/nordson.

