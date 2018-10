SMC-Research bewertet die Neunmonatszahlen der Mensch und Maschine SE als sehr positiv und sieht sich hierdurch in der positiven Einschätzung des Unternehmens bestätigt. Auch für die Zukunft erwartet der SMC-Analyst Dr. Adam Jakubowski eine Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses und traut der Aktie auf dieser Basis ein hohes Kurspotenzial zu.

Der positive Trend von Mensch und Maschine halte laut SMC-Research auch in dem etwas unsicherer gewordenen Umfeld an. Getragen von der ungebrochen starken Nachfrage nach den eigenen Softwareprodukten und Dienstleistungen sowie von den nun sichtbar werdenden positiven Effekten des Preismodell-wechsels bei Autodesk habe MuM im dritten Quartal das Wachstumstempo sogar weiter erhöht. Bei einem Umsatzwachstum um fast 23 Prozent sei das EBITDA um mehr als die Hälfte und das EBIT sogar um fast 70 Prozent verbessert worden. In Summe der ersten neun Monate resultiere daraus ein Umsatzwachstum um 16 Prozent und eine Gewinnsteigerung um über 40 Prozent.

Auch für die nächsten Monate und Jahre zeige sich das Unternehmen sehr zuversichtlich und habe auf dieser Basis seine Prognosen, die ein sehr hohes Gewinnwachstum erwarten lassen, bestätigt. Bezogen auf das laufende Jahr hält SMC-Research sogar ein Übertreffen der Prognosespanne für wahrscheinlich und hat deswegen sein Schätzungen oberhalb der Unternehmens-Guidance belassen. Auf dieser Basis sehen die Analysten den fairen Wert nun bei 31,30 Euro je Aktie, was gegenüber dem aktuellen Börsenkurs ein Aufwärtspotenzial von 17 Prozent signalisiere. Für den Befund der attraktiven Bewertung spreche laut SMC-Research auch die geschätzte Dividendenrendite von 2,6 Prozent. Da sich MuM in der Vergangenheit an der Marke von 2 Prozent für die Aktienrückkäufe orientiert habe, sehen die Analysten den Aktienkurs auf dem aktuellen Niveau zudem gut abgesichert und bestätigen das Urteil "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.10.18, 14:28 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 23.10.18 um 13:25 Uhr fertiggestellt und am 23.10.18 um 13:40 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-23-SMC-Update-MuM_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.