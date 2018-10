Bankkredite werden in der Eurozone immer stärker nachgefragt. Derweil haben viele Geldhäuser ihre Standards für die Kreditvergabe gelockert,

In der Eurozone ist die Nachfrage nach Bankkrediten in den Sommermonaten weiter gestiegen. Dies geht aus einer am Montagabend veröffentlichten Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) hervor.

Demnach lag die Nachfrage sowohl nach Unternehmens- als auch Verbraucher- und Hausbaukrediten im dritten Quartal höher als in den drei Monaten zuvor. Die Notenbank nennt mehrere Gründe für die Entwicklung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...