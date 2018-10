Red Pine Exploration liefert ununterbrochen gute Bohrergebnisse ab. Nun konnte man neue hochgradige Goldzonen von seinem Wawa-Goldprojekt melden. Die Aktie ist ein Schnäppchen.

4,99 g/t Gold über 17,6 Meter!

So langsam wird da ein richtig schöner Schuh daraus. Red Pine Exploration (0,05 Euro | 0,03 CAD; CA75686Y4058) setzt seine Serie an starken Bohrergebnissen fort. Auch die jüngsten Bohrkerne überzeugen dabei durch hohe Goldgrade und bestätigen die Attraktivität des Wawa-Goldprojekts in Ontario. So wies Bohrloch SD-18-228 sehr gute 3,5 g/t Gold über eine Länge von 32,8 Metern aus. In diesem Bohrkern fand sich zudem ein Abschnitt über 17,6 Meter Länge mit 4,99 g/t Gold. Ähnlich gute Goldgrade lieferte auch Bohrloch SD-18-230 mit 3,47 g/t Gold über 3,44. Meter. Zu bemerken ist: alle Angaben entsprechen der "true width", was die Qualität der Ergebnisse zeigt. Diese Bohrlöcher stammen alle aus den Lücken der "inferred"-Ressource des Surluga-Vorkommens ...

