Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine neue Abwärtswelle prägt am Dienstag die europäischen Aktienmärkte. Der DAX sackt am Nachmittag um 2,3 Prozent ab auf 11.257 Punkte. Das Tagestief von 11.228 Punkten markiert dabei den tiefsten Stand seit knapp zwei Jahren. Größter DAX-Verlierer sind Bayer mit einem Einbruch um knapp 11 Prozent. Der Euro-Stoxx-50 fällt um 1,6 Prozent auf 3.138 Punkte.

Frisch belastet wird die Stimmung am Nachmittag wieder vom italienischen Anleihenmarkt. Dort ziehen die Renditen der Zehnjährigen deutlich an auf 3,52 von 3,41 Prozent, nachdem die EU-Kommission den Haushaltsentwurf des Landes abgelehnt hat.

Daneben verweisen Händler auf den Handelsstreit zwischen den USA und China, die damit verbundene Sorge einer weltweiten Wachstumsverlangsamung sowie die in Europa bislang nur mäßig verlaufende Berichtssaison. Zudem hat sich die Erholung in Schanghai wie befürchtet als kurzlebig herausgestellt.

Aus technischer Sicht hat sich die Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage nun nach unten aufgelöst, entsprechend groß ist der Druck, so ein Marktteilnehmer zum Gesamtmarkt. Gefragt sind scheinbar sichere Häfen wie Gold. Im Tageshoch hat die Feinunze fast die 1.240er Marke erreicht, am späten Montag hatte sie noch mit 1.222 Dollar notiert. In Euro zieht der Goldpreis noch stärker an.

Schwerer Rückschlag für Bayer

Schwer auf DAX und Euro-Stoxx-50 drückt aber auch der Kurseinbruch bei Bayer, denn die Aktie ist in beiden Indizes hoch gewichtet. Ein US-Berufungsgericht hat zwar die Glyphosat-Schadenersatzzahlungen, die Bayer einem ehemaligen Hausmeister zahlen muss, erheblich auf 78,5 Millionen Dollar nach ursprünglich fast 300 Millionen Dollar reduziert. Allerdings hatte sich das Unternehmen Hoffnungen gemacht, dass das Gericht die Strafzahlung komplett zurückweisen werde. Im Handel heißt es, man sei ohnehin von einer Reduzierung des Strafmaßes ausgegangen.

Die nun verhängte Strafzahlung, sollte sie denn Bestand haben, sei aber noch immer signifikant, vor allem da mit Sammelklagen zu rechnen sei. "Das Strafmaß ist noch immer zu hoch", so ein Teilnehmer. Die letztlich von Bayer zu zahlenden Strafen könnten also noch immer im Milliardenbereich liegen. Bayer hat bereits angekündigt, gegen das neue Urteil Revision einzulegen.

Linde weiter im Plus

Eine Ausnahmestellung nehmen erneut Linde ein. Der Kurs steigt um 0,5 Prozent auf 220 Euro. Die zum Umtausch eingereichten Linde-Aktien werden voraussichtlich am Wochendende in die neue Linde Plc getauscht. Das hat Dow Jones Newswires aus gut informierten Kreisen erfahren. Damit wird die Fusion aktienrechtlich vollzogen, die Folge ist ein höheres Gewicht der Aktie in verschiedenen Indizes und deshalb Nachfrage index-orientierter Anleger.

AMS verlieren mehr als ein Viertel ihres Werts - Atos fast

Die Aktien des Apple-Zulieferers AMS brechen nach Zahlenausweis um 27 Prozent ein. Die Ergebnisse und der Umsatz seien zwar über den Schätzungen ausgefallen. Wie ein Händler anmerkt, stören sich die Anleger aber an der Margen-Entwicklung. Auch liege der Ausblick auf das vierte Quartal unter den Marktschätzungen.

Atos sacken in Paris um 23 Prozent ab. Der IT-Dienstleister rechnet nur noch mit einem geringen Umsatzwachstum in diesem Jahr. Das Unternehmen spricht von einer Verschlechterung des Marktumfelds für Datenmanagement in Nordamerika und Deutschland. Technologieaktien führen mit Verlusten von 4 Prozent die Verliererliste bei den europäischen Branchenindizes an. Im TecDAX fallen Siltronic nach einer Abstufung durch die Credit Suisse um knapp 11 Prozent, im DAX fallen Wirecard um 8 und Infineon um knapp 5 Prozent.

Sartorius und Schindler nach Zahlen abwärts

Trotz Geschäftszahlen von Sartorius im Rahmen der Erwartungen verliert die Aktie 4,2 Prozent. Hier hat die Entwicklung in der Sparte Lab Products and Services (LPS) nicht überzeugt. Angesichts recht hoher Konsensschätzungen im Markt schließt Berenberg nicht aus, dass die Marktschätzungen nach unten angepasst werden. Im laufenden Jahr rechnet Sartorius weiter mit einem Plus bei einem Konzernumsatz von 12 bis 15 Prozent. Die operative Marge wird weiterhin 0,5 Prozentpunkte höher im Vergleich zum Vorjahr gesehen.

In der Schweiz verlieren Schindler 7,3 Prozent. Laut Jefferies hat der operative Gewinn auf EBIT-Basis die Konsensschätzungen um 3 Prozent verfehlt. Wie erwartet hätten sich negative Währungseffekte sowie Zölle in den Geschäftszahlen bemerkbar gemacht.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.138,80 -1,61 -51,29 -10,42 Stoxx-50 2.892,71 -1,28 -37,64 -8,97 DAX 11.256,83 -2,32 -267,51 -12,86 MDAX 23.444,20 -2,47 -594,08 -10,52 TecDAX 2.549,36 -3,45 -91,19 0,80 SDAX 10.644,22 -2,84 -311,29 -10,45 FTSE 6.944,33 -1,40 -98,47 -8,39 CAC 4.966,65 -1,71 -86,66 -6,51 Bund-Future 159,88 0,60 2,36 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:22 Mo, 17.31 Uhr % YTD EUR/USD 1,1462 -0,03% 1,1448 1,1468 -4,6% EUR/JPY 128,47 -0,67% 128,71 129,37 -5,0% EUR/CHF 1,1408 -0,11% 1,1412 1,1433 -2,6% EUR/GBP 0,8824 -0,22% 0,8842 0,8834 -0,8% USD/JPY 112,08 -0,65% 112,44 112,82 -0,5% GBP/USD 1,2990 +0,20% 1,2948 1,2982 -3,9% Bitcoin BTC/USD 6.472,53 -0,2% 6.474,10 6.493,36 -52,6% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,61 -0,59 0,01 Deutschland 10 Jahre 0,41 0,45 -0,02 USA 2 Jahre 2,86 2,91 0,97 USA 10 Jahre 3,12 3,20 0,71 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,15 0,15 0,10 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,43 69,36 -2,8% -1,92 +16,1% Brent/ICE 77,95 79,83 -2,4% -1,88 +22,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.235,70 1.222,13 +1,1% +13,57 -5,2% Silber (Spot) 14,76 14,56 +1,3% +0,20 -12,9% Platin (Spot) 832,05 822,00 +1,2% +10,05 -10,5% Kupfer-Future 2,75 2,79 -1,3% -0,04 -17,9% ===

October 23, 2018 10:13 ET (14:13 GMT)

