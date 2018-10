Die Vietnam International Bank (UPCoM: VIB) veröffentlichte jetzt ihren Finanzbericht für die ersten 9 Monate 2018 mit positiven Ergebnissen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181023005884/de/

A clerk at VIB (Photo: Business Wire)

Vorsteuergewinn steigt um 176%

Die VIB meldete einen Gewinn vor Steuern von 1.720 Milliarden VND, was einer Steigerung von 176% im Vergleich zum Vorjahr und 86% ihres Ziels für das Gesamtjahr entspricht. Der Umsatz stieg um 48% gegenüber dem Vorjahr, wobei die Zinserträge um 50% und die zinsunabhängigen Erträge und 37% stiegen. Letztere machten 16% des Gesamtumsatzes aus und setzten ihren Aufwärtstrend fort. Die Aufwandsrentabilität (Cost-to-Income Ratio, CIR) sank deutlich von 57% im Jahr 2017 auf 48%. Der Aufwand für Rückstellungen in 9 Monaten war geringer als im Vorjahr, da die VIB keine Forderungsausfälle mehr in der Vietnam Asset Management Company (VAMC) hat. Die Eigenkapitalrentabilität (Return-on-Equity Ratio, ROE) erreichte 19,4%.

Das Gesamtvermögen der Bank erreichte über 132.500 Mrd. VND und erhöhte sich seit Jahresbeginn um 8%; Kredite und Einlagen erreichten 95.200 Mrd. VND bzw. 89.200 Mrd. VND, was einer Steigerung um 13,1% bzw. 14,8% seit Jahresbeginn entspricht. Der Anteil notleidender Kredite (NPL-Anteil) blieb mit 2,5% unverändert.

Die VIB gehört zu den größten Privatkundenbanken

Die VIB konzentriert sich stark auf das Privatkundengeschäft. Das Kreditvolumen erreichte 67.400 Mrd. VND und vergrößerte sich damit um 58% gegenüber dem Vorjahr, was uns hilft, eine der größten Privatkundenbanken zu werden. Bei Automobilkrediten hat die VIB mit 25% Anteil am Gesamtmarkt ihre Spitzenposition behauptet. Die VIB zählt zu den Top 3 im vietnamesischen Allfinanz-Geschäft, dessen Volumen sich gegenüber dem Vorjahr um 202% vergrößert hat. Das Multi-Channel-Kreditkarten-Entwicklungsmodell wächst stark; so stieg die Anzahl der Kreditkarten um 84% gegenüber dem Vorjahr, und das Gesamtvolumen der Kreditkartenzahlungen im 3. Quartal 2018 vergrößerte sich um 214% gegenüber dem Vorjahr. Die positive Entwicklung in Größe und Qualität hat die Retail-Umsätze der VIB in den ersten 9 Monaten 2018 um 92% gegenüber dem Vorjahr steigen lassen.

Effektives Risikomanagement, keine Forderungsausfälle bei der VAMC und bereit für Basel II

Nach dem im August 2018 erschienenen Bericht von Moody's hat Moody's die Ratings für langfristige Einlagen in Lokal- und Fremdwährungen und Emittenten-Ratings der VIB von B2 auf B1 hochgestuft. Die Kapitaladäquanzquote (Capital Adequacy Ratio, CAR) der VIB erreichte 12,4%. Das Verhältnis der für langfristige Darlehen verwendeten kurzfristigen Einlagen lag bei 38,2% und damit unter der zulässigen Höchstgrenze von 45%.

Im Juli 2018 wurde die VIB von der vietnamesischen Zentralbank und der VAMC als eine von fünf Banken anerkannt, um alle Forderungsausfälle zurückzukaufen, die sie an die VAMC verkauft hatten. Vor drei Jahren waren nur die VIB und die Vietcombank bereit zur Anwendung der Basel-II-Standards.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181023005884/de/

Contacts:

Vietnam International Bank

Herr Duong Ngoc Dzung

dung.dn@vib.com.vn

Mobil: (+84) 903 001 977