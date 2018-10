Akquisition eines führenden globalen Anbieters von Workflow-Lösungen für Sachversicherungsfälle erweitert den Versicherungsbestand und verstärkt die internationale Präsenz

CoreLogic (NYSE: CLGX), ein führender globaler Anbieter von Informations-, Einblick-, Analyse- und Daten-gestützten Lösungen für Immobilien, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb der ausstehenden Aktien von Symbility Solutions Inc. ("Symbility") (TSX.V: SY), die noch nicht im Besitz von CoreLogic sind, unterzeichnet hat. CoreLogic hält derzeit eine Beteiligung von rund 28 an Symbility.

Symbility, das im Jahr 2004 gegründet wurde, ist ein führender Anbieter von Abonnement- und Cloud-basierten Workflow-Lösungen für die Sach- und Unfallversicherungsbranche. Symbility bietet außerdem eine umfangreiche Palette an innovativen Mobil- und Anwendungssoftwarelösungen für Unternehmen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada und ist in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden, Australien und Neuseeland tätig.

"Symbility erweitert unsere Präsenz in der Schaden- und Unfallversicherung im Inland sowie in Schlüsselmärkten rund um den Globus. Die weitere Skalierung unseres Versicherungsbestands und unserer internationalen Präsenz bietet das Potenzial für ein signifikantes nicht-zyklisches Wachstum im Einklang mit unserem langfristigen Ziel, mindestens 50 unserer Erträge aus außerhalb der USA laufenden Hypotheken zu erwirtschaften. Neben den offensichtlichen finanziellen Vorteilen und Synergien bietet der Unternehmenszusammenschluss von CoreLogic und Symbility signifikante zukünftige Wachstumschancen durch die Einführung neuer Produkte, Dienstleistungen und Workflow-Tools aus einer breiten Palette von unübertroffenen Goldstandard-Datenbeständen, Plattformen und analytischen Ressourcen", sagte Frank Martell, President und Chief Executive Officer von CoreLogic.

"Symbility hat ein hervorragendes Führungsteam, innovative und führende Lösungen, und wir sind davon überzeugt, dass der Unternehmenszusammenschluss von CoreLogic und Symbility für alle Beteiligten überzeugend ist", fügte Martell hinzu. "Der Zusammenschluss von Symbility und unseren bestehenden Versicherungs- und geo-räumliche Daten und analytischen Ressourcen sowie unseren immobilienbezogenen Datenbeständen ermöglicht es CoreLogic, unseren Kunden in der Versicherungsbranche neue und einzigartige Einblicke in die Versicherung von Immobilien und Naturgefahrenrisiken zu bieten, wobei Schadensfälle sorgfältig und effizient bearbeitet werden."

Der Geschäftsvorgang wird voraussichtlich bis Ende 2018 abgeschlossen sein und unterliegt der Zustimmung von Symblity-Aktionären und Optionsinhabern, einer gerichtlichen Genehmigung, bestimmten Einverständniserklärungen von Dritten sowie den üblichen Abschlussbedingungen. Gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung wird CoreLogic alle ausstehenden Stammaktien von Symbility, die nicht im Eigentum von CoreLogic oder seinen Tochtergesellschaften stehen, für 0,615 CAD pro Aktie in bar erwerben. Darüber hinaus haben alle Inhaber ausstehender Aktienoptionen von Symbility Anspruch auf den "Im-Geld-Wert" dieser Aktienoptionen, abzüglich anwendbarer Abzüge. Das Unternehmen beabsichtigt, die Akquisition von Symbility aus dem Kassenbestand und den verfügbaren Beträgen aus der revolvierenden Kreditfazilität zu finanzieren.

Es wird erwartet, dass sich die Übernahme positiv auf das Finanzergebnis 2019 auswirkt, mit Ausnahme von einmaligen Integrationskosten sowie Senkungen bei erworbenen Umsatzabgrenzungsposten und weiteren Anpassungen der Erstkonsolidierung. BMO Capital Markets fungiert bei diesem Geschäftsvorgang als Finanzberater für CoreLogic.

Über CoreLogic

CoreLogic (NYSE: CLGX) ist ein führender globaler Anbieter von Informations-, Analyse- und Daten-gestützten Lösungen für Immobilien. Die kombinierten Daten des Unternehmens aus öffentlichen, beitragspflichtigen und proprietären Quellen umfassen über 4,5 Milliarden Datensätze aus mehr als 50 Jahren und bieten eine detaillierte Erfassung von Grundstücken, Hypotheken und anderen Belastungen, Verbraucherkrediten, Pachtstatus, Standort, Gefährdungsrisiko und zugehörige Leistungsdaten. Die Märkte von CoreLogic umfassen Immobilien- und Hypothekenfinanzierungen, Versicherungen, Kapitalmärkte und den öffentlichen Sektor. CoreLogic liefert seinen Kunden ein einzigartiges Leistungsangebot zu den Themen Daten, Analyse, Workflow-Technologie, Beratung und Verwaltung. Die Kunden vertrauen auf CoreLogic, wenn es darum geht, Wachstumschancen zu erkennen und umzusetzen, die Leistung zu optimieren und das Risiko zu senken. CoreLogic mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, ist in Nordamerika, Westeuropa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.corelogic.com.

Safe-Harbor-Erklärung Zukunftsgerichtete Aussagen

Einige Aussagen, die in dieser Pressemitteilung gemacht werden, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Bundesgesetze zum Wertpapierhandel, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen im Zusammenhang mit den erwarteten Transaktionskosten und deren Terminierung, einschließlich finanzieller Vorteile und Synergien, Wachstumschancen und der Einführung von neuen Produkten. Es gibt Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die erwarteten Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen, gehören die Risiken und Unsicherheiten, die in Teil I, Punkt 1 A unseres letzten Jahresberichts auf Formular 10-K dargelegt sind. Zu diesen zusätzlichen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem: Änderungen der geltenden gesetzlichen Regelungen, Vorschriften und der Grad der aufsichtsbehördlichen Kontrolle, die unsere Kunden oder uns betreffen, einschließlich bezüglich Finanzdienstleistungen für Verbraucher und die Verwendung öffentlich verfügbarer Behörden- und Verbraucherdaten; unsere Technologie- und Wachstumsstrategien und unsere Fähigkeit, diese effektiv und effizient umzusetzen; und unsere Verschuldung und die Einschränkungen bei unseren verschiedenen Schuldvereinbarungen. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie verfasst wurden. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen infolge von Umständen oder Ereignissen nach dem Datum der Veröffentlichung der zukunftsgerichteten Aussagen.

CoreLogic und das Logo von CoreLogic sind Marken von CoreLogic, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften. Alle weiteren Handelsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

CLGX-F

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181023005926/de/

Contacts:

CoreLogic

Medienkontakt:

Alyson Austin

Bürotelefon: 949-214-1414

E-Mail: alaustin@corelogic.com

oder

Investorenkontakt:

Dan Smith

Bürotelefon: 703-610-5410

E-Mail: danlsmith@corelogic.com