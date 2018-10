CEVA Logistics bestätigt unverbindliches Interessensschreiben von DSV erhalten zu haben EQS Group-Ad-hoc: CEVA Logistics AG / Schlagwort(e): Sonstiges CEVA Logistics bestätigt unverbindliches Interessensschreiben von DSV erhalten zu haben 23.10.2018 / 18:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CEVA Logistics bestätigt unverbindliches Interessensschreiben von DSV erhalten zu haben Baar, Schweiz, 23. Oktober 2018 - Der Verwaltungsrat der CEVA Logistics AG bestätigt, dass er Ende letzter Woche von DSV ein unverbindliches Interessensschreiben mit einem indikativen Angebots-preis von CHF 30 pro Aktie erhalten hat. Der Verwaltungsrat hat mit der Unterstützung seiner Berater den Vorschlag von DSV sorgfältig und seriös analysiert und den Bieter um eine Verlängerung der Frist zur Prüfung des neuen Angebots gebeten. Der Verwaltungsrat von CEVA Logistics hat alle Optionen im Interesse des Unternehmens und aller Aktionäre und Interessengruppen geprüft und nimmt die Rücknahme des DSV-Angebots zur Kenntnis. Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen: Investoren: Pierre Benaich SVP Investor Relations pierre.benaich@cevalogistics.com +41 41 547 0048 Medien: Matthias Hochuli Group Head of Marketing and Communications matthias.hochuli@cevalogistics.com +41 41 547 00 52 Cathy Howe Pilot Marketing ch@pilotmarketing.co.uk Tel: +44 (0)208 941 5381 CEVA - Making business flow CEVA Logistics, ein globaler Asset-Light Third-Party-Logistics Anbieter, entwickelt und betreibt führende Lösungen für die Lieferketten von grossen und mittleren nationalen und internationalen Unternehmen. Das integrierte Netzwerk in Freight Management und Contract Logistics des Unternehmens erstreckt sich über mehr als 160 Länder. Ungefähr 56.000 Mitarbeiter schaffen effektive Logistik-Lösungen für eine Vielzahl von Industriesektoren. Dabei nutzt CEVA Logistics seine betriebliche Expertise, um herausragende Dienstleitungen anzubieten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von $7 Milliarden und ein bereinigtes EBITDA in Höhe von $280 Millionen. CEVA Logistics ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker Symbol CEVA kotiert. Für weitere Informationen: www.cevalogistics.com. Ende der Ad-hoc-Mitteilung 736919 23.10.2018 CET/CEST AXC0270 2018-10-23/18:27