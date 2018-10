Rothenburg (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100021227 -



Offizielle Eröffnungsfeier im neuen Campus



Vor wenigen Wochen zog die Opacc Software AG von Kriens nach

Rothenburg. Was vorher auf fünf Büro-Standorte verteilt war, kommt

jetzt im Neubau Rothenburg unter ein gemeinsames Dach. Der imposante

Campus wurde speziell auf die Bedürfnisse der 130 Mitarbeitenden

ausgelegt und bietet genügend Reserven für die Zukunft.



Der Luzerner Software-Hersteller macht sich zum 30-Jahr-Jubiläum

gleich selber das grösste Geschenk: Der neue, auf der grünen Wiese

konzipierte Campus wurde pünktlich und unter Einhaltung des

Gesamtbudgets fertiggestellt. Beat Bussmann, Gründer und CEO von

Opacc, zeigt sich erleichtert und begeistert zugleich: «Mit dem

eigenen Campus ging ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung: Wir

können hier den verschiedenen Spezialisten unter einem gemeinsamen

Dach eine optimale kollaborative und innovationsfördernde

Arbeitsumgebung bieten. Und gleichzeitig optimale Voraussetzungen für

die Aus- und Weiterbildung in der integrierten Academy schaffen.»



"Bleisure" für die Mitarbeitenden



Was zeichnet den neuen Standort besonders aus? Martin Heierle,

beauftragter Gesamtkoordinator für das zweijährige Bauprojekt: «Im

ganzen Gebäude - zum Beispiel in den Deckenpanelen - versteckt sich

sehr viel Technik. Sie sorgt dafür, dass Temperatur und Luftqualität

zu jeder Jahreszeit optimal sind. Die notwendige Energie wird dabei

über die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach gleich selber produziert.»



Der renommierte Architekt Justin Rüssli spricht von einer

gelungenen Gesamtlösung: «Es freut mich, dass wir als Luzerner

Architekturbüro als Sieger aus dem Studienwettbewerb hervorgegangen

sind. Unsere Ideen beruhen auf einem umfassenden Gesamtkonzept für

dieses Campus-Areal: Eine grossflächige und gut sichtbare Fassade

Richtung Autobahn und ein ruhiger, vom Lärm abgewandter Ort Richtung

Süden, mit einer grosszügigen und einladenden Gartenarchitektur. Die

markanten Glasfronten stehen für Transparenz und lassen sehr viel

Licht in das ästhetisch eigenständige Gebäude fliessen.»



Dass sich die Mitarbeitenden hier wohlfühlen sollen, ist kein

Lippenbekenntnis sondern gelebte Realität, die sich in diesem Campus

an jeder Stelle widerspiegelt.



Die Innenarchitektur begeistert mit einer durchdachten

Funktionalität und mit einer konsequenten Farbgebung. Die offenen

Räume vermitteln ein Gefühl von Behaglichkeit, Klarheit und

Modernität.



«Bleisure», das Vermischen von Büro und Leisure erfordert

Räumlichkeiten für die konzentrierte Arbeit wie auch Räumlichkeiten

zur Entspannung. Eine Bibliothek mit angrenzendem Ruheraum, ein

Bistro, eine Lounge zum Diskutieren und Spielen sowie Rückzugsräume

und offene CoffeeCorners auf allen Etagen sorgen für das tägliche

Wohlgefühl.



Gerüstet für die Zukunft



Der neue OpaccCampus in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Rothenburg

und der Autobahnausfahrt Rothenburg ist für rund 220 Mitarbeitende

ausgelegt. Das wird für die kommenden Jahre ausreichen, zumal

nochmals ein Ausbaupotenzial für weitere 400 Mitarbeitende auf dem

eigenen Gelände besteht. Mit dem neuen Campus setzt das für

fortschrittliche Arbeitsbedingungen mehrfach ausgezeichnete

Unternehmen mit der seit vielen Jahren gepflegten

Work-Life-Balance-Strategie einen weiteren Meilenstein in der

Entwicklung der Firmenkultur.



Originaltext: Opacc Software AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100021227

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100021227.rss2



Kontakt:

Urs P. Amrein, Marketing Manager

Opacc Software AG, Industriestr. 13, CH-6010 Kriens/Luzern,

Telefon +41 (41) 349 51 00,

E-Mail: marketing@opacc.ch



Medienbeauftragter: Stockerdirect AG, Beni Stocker,

Agentur für Marketing & PR, Rosenstr. 2, 6010 Kriens/Luzern,

Tel. +41 (41) 340 75 66,

E-Mail: b.stocker@stockerdirect.ch