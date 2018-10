Die Nachricht erfreute im Juni bei weitem nicht alle Software-Entwickler. Damals kündigte Microsoft an, die Online-Plattform GitHub, auf der mehr als 85 Millionen so genannte Repositories gemeinsam an Softwareprojekten arbeiten, Quellcodes teilen und ihr Wissen weitergeben, schlucken zu wollen. Die Übernahme für 7,5 Milliarden US-Dollar in Microsoft-Aktien sollte bis Ende 2018 abgeschlossen sein. Open-Source in den Händen von Microsoft, das wollten sich viele nicht vorstellen - und hofften auf ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...