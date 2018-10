Das maltesische Individual Investor Program ist das weltweit führende Citizenship-by-Investment-Programm; das österreichische Aufenthaltsbewilligungsprogramm für Privatpersonen ist das weltweit führende Residence-by-Investment-Programm, so der Bericht Global Residence and Citizenship Programs 2018-2019, der heute von Henley & Partners, dem weltweit tätigen Beratungsunternehmen für die Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsplanung veröffentlicht wurde.

Laut Dr. Christian H. Kälin, einem internationalen Experten für Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftsrecht und Group Chairman von Henley & Partners, bietet der Jahresbericht eine systematische Analyse und ein umfassendes Benchmarking der weltweit wichtigsten Programme dieser Art. "Es handelt sich um ein unschätzbares Werkzeug für alle, die sich für einen alternativen Wohnsitz oder eine alternative Staatsbürgerschaft interessieren, sowie für Fachleute wie Privatbankiers und Anwälte, die Personen mit diesen Interessen beraten. Der Bericht vermittelt Regierungsbehörden darüber hinaus ein detailliertes Bild vom allgemeinen Umfeld im Sektor Investment-Migration und von der eigenen Positionierung in diesem Umfeld."

Auf Malta folgen beim Ranking der Staatsbürgerschaftsprogramme Zypern auf dem 2.Platz, Österreich auf dem 3.Platz sowie Antigua und Barbuda auf dem 4.Platz. Die europäischen Newcomer Moldawien und Montenegro belegten vor allem aufgrund ihrer wettbewerbsfähigen Preisstruktur, ihrer minimalen Anforderungen an den Aufenthalt vor Ort, ihrer hohen Transparenz und ihrer optimierten Abwicklung einen starken 5. bzw. 6.Platz.

Das österreichische Aufenthaltsbewilligungsprogramm für Privatpersonen hat Portugal erstmals vom ersten Platz verdrängt, während der Neueinsteiger Italien den dritten Platz belegte. Das Thailand Elite Residence Program belegte Platz 4,gefolgt vom britischen Tier 1 Investor Immigration Program auf Platz 5.Das US-amerikanische EB-5 Residence Program schaffte es nur auf den 8.Platz der Rangliste.

"Die Nachfrage nach derartigen Programmen ist auf einem historischen Höchststand", so Dr. Kälin, "und jedes Jahr werden neue Programme aufgelegt. In diesem wachstumsstarken Umfeld ist Henley & Partners bestrebt, sowohl den im Bereich der Investmentmigration tätigen Personen als auch der breiten Öffentlichkeit verlässliche, auf lokalem Know-how basierende Informationen zu bereitzustellen. In diesem Sinne veranstalten wir unsere jährliche Global Residence and Citizenship Conference, bei der es darum geht, die wichtigsten Trends und Entwicklungen aufzuzeigen, die unsere Branche und die Weltwirtschaft prägen."

Die jährliche Konferenz, die nun zum 12.Mal stattfindet, wird vom 4. bis 6. November in Dubai veranstaltet. Es werden über 400 Teilnehmer aus mehr als 40 verschiedenen Ländern erwartet, darunter Präsidenten, Premierminister, hochrangige Regierungsvertreter, führende Wissenschaftler, Branchenexperten und Vertreter renommierter Fachmedien aus den Bereichen Finanzen und Wirtschaft.

