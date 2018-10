Zürich (awp) - Im Streit um die geplante Kapitalerhöhung beim Backwarenhersteller Aryzta verhärten sich die Fronten: Das Unternehmen reagiert am Dienstagabend auf eine Nachricht seines grössten Aktionärs, der spanischen Fondsgesellschaft Cobas. Diese hatte am Morgen zuvor mitgeteilt, dass sie an ihren Plänen für eine Kapitalerhöhung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...