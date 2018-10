Merkel zeigt mit Blick auf die Diesel-Affäre Verständnis für die Wut der Bürger. Das Verhalten der Autokonzerne kritisiert sie scharf.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre Angriffe auf die Autoindustrie in der Diesel-Debatte verschärft. Es drohe, dass die Konzerne derzeit denselben Vertrauensverlust erlitten wie die Banken in der Finanzkrise, sagte Merkel am Dienstagabend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...