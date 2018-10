Europas Banken haben sich seit der Finanz-Krise nicht erholt. Nun geht es weiter bergab.

Die europäischen Banken haben sich seit dem Finanz-Crash von 2007 nicht mehr erholt, analysiert Wolf Richter von Wolf Street. Sie haben in diesem Jahr außerdem deutlicher verloren als die US-Banken. Obwohl auch diese seit Monaten enorm an Wert verloren haben, zeigen die Kurse, dass die US-Banken nach der Krise einen deutlicheren Aufschwung erlebt haben als ihre europäischen Konkurrenten. Angesichts der immer noch unverhältnismäßigen Eigenkapitalausstattung der Banken deuten die Krise auf die Entwicklung einer neuen Banken-Krise in Europa hin. Externe Auslöser können einschneidende Folgen haben. Dazu zählt vor allem der durch die Danske Bank ausgelöste Geldwäsche-Skandal, der Regulatoren und Banken in vielen Ländern Europas Sorgen bereitet.