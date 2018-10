Der Börsenbetreiber Intercontinental Exchange (ICE) bringt physisch besicherte Bitcoin-Futures auf den Markt.

TOP-Meldung Bitcoin-Futures des NYSE-Eigentümers werden Mitte Dezember gestartet Intercontinental Exchange (ICE), der Eigentümer des New York Stock Exchange (NYSE), wird seinen mit Spannung erwarteten Bitcoin-Futures-Kontrakt am 12. Dezember veröffentlichen. Diese Kontrakte, die als physisch erfüllte tägliche Futures-Kontrakte bekannt sind, werden durch tatsächliche Bitcoins gestützt, die im Digital Asset Warehouse von ICE gehalten werden. In der Pressemitteilung heißt es: "Jeder Futures-Kontrakt verlangt die Lieferung von einem Bitcoin im Bakkt Digital Asset Warehouse und wird in US-Dollar und anderen Währungen gehandelt. Ein täglicher Kontrakt wird für den Handel an jedem Börsengeschäftstag ...

