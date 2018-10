Mehr als 1.600 Aussteller, die an der Fruit Attraction teilnehmen werden, sind bereits in Madrid, um Stände aufzubauen und ihre Teilnahme an der Messe vorzubereiten, die am 23. Oktober, um 9:30 Uhr beginnt und bis Donnerstag, den 25. Oktober, 19:00 Uhr dauern wird. Zu ihrem 10. Jubiläum ist die Messe, die von IFEMA und FEPEX organisiert wird, mit 70.000 Fachleuten aus 120...

Den vollständigen Artikel lesen ...