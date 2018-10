Berlin/Saarbrücken (ots) - Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat die Zurückweisung des italienischen Finanzplans durch die EU-Kommission begrüßt. "Das ist die richtige Antwort, denn mit dem Entwurf hat Italien bewusst gegen frühere Absprachen mit der EU verstoßen", sagte der Ökonom der "Saarbrücker Zeitung" (Mittwoch-Ausgabe).



Die italienische Regierung komme um Anpassungen bei ihrem Etat nicht herum. "Ansonsten wird das Problem in erster Linie zu Lasten der italienischen Bevölkerung gehen", warnte Fratzscher.



Zugleich empfahl er, Italien einen Spielraum für Ausgabenerhöhungen einzuräumen. "Aber nur für wachstumsfördernde Maßnahmen", so Fratzscher. "Mehr Geld ausgeben ja - aber nicht für den öffentlichen Konsum, muss die Kompromissformel lauten".



OTS: Saarbrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/57706 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_57706.rss2



Pressekontakt: Saarbrücker Zeitung Büro Berlin Telefon: 030/226 20 230