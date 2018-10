Christo Georgiev, Fintech-Unternehmer und Gründer von myPOS, bekräftigte seine Absicht, noch vor Jahresende zwei neue Flagshipstores in bedeutenden europäischen Städten zu eröffnen. Mit dieser Initiative soll das Produkt potenziellen Kunden näher gebracht werden, um diesen aus erster Hand und praxisnah vorzuführen, was myPOS zu bieten hat.

Die beiden neuen Geschäfte werden in Barcelona (Spanien) und Paris (Frankreich) eröffnet zwei der bedeutendsten Märkte für myPOS. "Unsere spanischen und französischen Kunden haben uns immer enormes Vertrauen entgegengebracht und wir haben unsererseits alles darangesetzt, dieses zu rechtfertigen", so Georgiev. "Die Eröffnung von Ladengeschäften in Barcelona und Paris ist eine Erweiterung dieser Geschäftsbeziehung. Es ist wichtig, dass die Kunden ein Produkt selbst ausprobieren können, bevor sie ihm vertrauen. Und wenn das auf Fernseher und Handys zutrifft, warum dann nicht auch auf POS-Terminals?"

Das Geschäft in Barcelona wird bereits im November seine Türen öffnen, gefolgt von dem Laden in Paris noch vor dem Jahresende.

myPOS hat in diesem Jahr bereits mehrere Flagshipstores eröffnet, das erste in London im Februar 2018, und kurz danach in Amsterdam, Sofia und Mailand. Zukunftspläne für 2019 umfassen Standorte in Zürich, Bukarest und anderen Städten.

Was ist myPOS?

myPOS ist ein Unternehmen, das sich dafür engagiert, kleine Firmen bei ihrem Wachstum zu unterstützen, indem es ihnen eine Komplettlösung zur Verarbeitung elektronischer Zahlungen bereitstellt. Das Angebot umfasst nicht nur erschwingliche, multifunktionale POS-Terminals, sondern auch ein kostenloses Mehrfachwährungskonto mit einer Debitkarte und vor allem Transaktionsverarbeitung in Echtzeit, so dass die Geldmittel umgehend verfügbar sind.

Mitgliedschaften und Partnerschaften

myPOS ist von der FCA autorisiert, Mitglied von Vendorcom, SWIFT, EPC und Teilnehmer bei EBA Clearing.

Über myPOS Europe Ltd

myPOS Europe Ltd besitzt die Zulassung als E-Geld-Institut und steht unter der Aufsicht der britischen Financial Conduct Authority, wobei auch die E-Geld-Richtlinie 2009/110/EG sowie die britischen Electronic Money Regulations 2011 und Payment Service Regulation 2017 Anwendung finden.

www.mypos.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181023006245/de/

Contacts:

myPOS Europe

Irina Stefanova, PR Manager

irina.stefanova@mypos.com

oder

Martin Kalinov, Marketing Director

martin.kalinov@mypos.com