Dass sich die US-Börsen zum Handelsschluss in New York erholten, nehmen Tokioter Anleger positiv auf. Im Vormittagshandel legt der Nikkei leicht zu.

Der japanische Aktienmarkt hat sich am Mittwoch angesichts der am Ende glimpflichen Verluste im US-Handel leidlich stabil gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte gegen Mittag in Tokio minimal im Plus bei 22.017 Punkten. ...

